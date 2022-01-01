企业可享约92％关税减免 10缔约国批准RCEP即日生效

贸工部长颜金勇在文告中表示，协定生效将促进新加坡与RCEP缔约国之间的贸易和商业联系。RCEP是迄今为止规模最大的自贸协定，成员经济体占全球国内生产总值约30％，覆盖世界30％的人口。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）获得10个缔约国批准，协定即日起生效。

韩国批准书将在2月生效

这10个国家是澳大利亚、文莱、柬埔寨、中国、日本、老挝、新西兰、新加坡、泰国和越南。韩国则将于提交批准书60天后，即2022年2月1日起生效。

我国贸工部长颜金勇在文告中说：“协定生效将促进新加坡与RCEP缔约国之间的贸易和商业联系。我们感到欣慰的是，许多新加坡企业表示，他们有意在RCEP生效后，积极探讨如何利用该协定。”

RCEP在签署约一年后生效，颜金勇认为，这证明了区域即使在艰难时期，仍保持深化经济一体化的决心和承诺。“我们期待所有其余缔约方迅速批准RCEP，以全面实现该协定的潜力。”

1月1日起，那些在已经批准此协定的缔约国之间进行商品贸易的企业，将可享有92％左右的关税减免。

企业还将受益于特定产品的额外优惠市场准入，例如中国、日本和韩国等特定市场的矿物燃料、塑料、其他化工产品、各种食品制备和饮料。

依据经简化的原产地规则和区域累积条款，企业可以更灵活地利用这些优惠市场准入和区域供应链。

在某些领域，企业也将受益于比现有亚细安加一自由贸易协定更强力的承诺，并有更明确和透明的做法可依循。

电子商务方面，商家可享有更有利的数码贸易环境，线上消费者保障、线上个人资料保障、透明度、无纸化贸易和电子签名的接纳等各方面都获得改进。

作为迄今为止规模最大的自贸协定，RCEP成员经济体占全球国内生产总值（GDP）约30％或26万亿美元（约35万亿新元），覆盖世界30％的人口。RCEP有20个章节，包括知识产权、竞争政策、电子商务、政府采购和中小企业等新领域。

RCEP于2012年由亚细安发起，并获得中国、日本、韩国、澳洲、新西兰及印度等与亚细安有自由贸易协定的六国共同参加。

该协定在2020年11月15日签署。参与磋商的国家原本有机会在2019年底达成协议，但印度在关税课题上与其他国家存在分歧，并担心签订协定后大量廉价商品涌入，冲击国内企业，在最后关头退出谈判。