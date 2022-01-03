海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（12月27日）曾论及指数可能在该周继续向上回扯，至于指数最终能否升逾3161.95点以完成（c）波，这就难以逆料。当时指数为3108.28点左右。见报当天指数上升至3113.55点，无奈力不从心，竟以3104.24点闭市。28日指数跳空上升至3128.92点，随即在介于3108.93点与3104.24点间留下缺口。29日指数骤然上升至3140.52点，同时在介于3132.87点与3128.41点间留下缺口；30日指数回落至3126.55点，遂将此缺口填补。由于跌势甚急，造成介于3137.86点与3138.02点间出现缺口。31日指数在半天的交易中一度升试3139.74点，随即将上述第三个缺口填补；可惜后劲不足，竟于当天以全天最低的3123.68点闭市，影响了每日一杆图中的“动力”信号，幸好其每周一杆图中的“动力”信号虽然已经逼近“中性线”，但是，还处于正号界域的0.04446，因此，估计本周内指数仍然有机会回升，并当尝试升逾上述的3161.95点以便完成（c）波。相反的，一旦回扯失败，指数在跌穿3023.95的支撑点时，将有可观的跌幅。

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