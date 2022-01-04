虽维持在1.6％以上 新储蓄债券平均利率仍低于上一批

在全球利率走高的环境下，新一批的新加坡储蓄债券平均利率维持在1.6％以上，为1.64％，但低于上一批的1.78％。

新加坡金融管理局周一公布新一批储蓄债券利率，首年利率为0.52％，第10年利率递增到2.18％，10年平均利率为1.64％。

这比前两批发行的储蓄债券都来得低，不过比去年1月至11月发行的债券利率都来得高。

储蓄债券的利率是与新加坡政府债券收益率（Singapore Government Securities）挂钩。

美国联邦储备局在12月中会议上宣布，在今年初提前结束资产购买计划，为2022年三次加息奠定基础，以应对持续高通胀威胁。

大华银行研究部预计，美国利率今年底将达到1％。

这使得全球的债券收益率有所攀升，包括新加坡政府债券。

华侨银行昨天发表的最新报告指出，由于第四季国内生产总值表现超出预期，新元基准利率新元隔夜利率（SORA）有所跌落，不过在未来几个月的表现应该会超出美元利率。

最新这批储蓄债券即日起开始接受认购，1月26日晚上9时截止，2月3日发行，接下来10年每年的8月和2月1日支付利息。

另一方面，上一批在1月3日发行的储蓄债券获得了7640万元的认购额，相当于51％的认购率，是2020年4月以来最高的认购额。