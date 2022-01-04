牛奶国际控股 Dairy Farm International Holdings

本栏于去年10月12日曾论及这只股票短期回扯或将填补介于3.90元与3.98元间的缺口，过后继续向下填补介于3.22元与3.18元间的缺口。当时股价为3.36元左右。果然，股价过后渐渐上升，10月19日股价骤然上升至3.68元，由于升势甚急，造成介于3.52元与3.51元间出现缺口。10月20日股价进一步上升至3.71元，无奈后劲不足，未能将上述第一个缺口填补，就悄然回落。11月1日股价下跌至3.49元，遂将上述第三个缺口填补，11月16日股价下滑至3.34元，又将介于3.37元与3.36元间的缺口填补，接着一路滑落。11月23日股价下试3.15元，随即将上述第二个缺口填补。12月20日股价跳空下试2.63元，由于跌势特急，遂于2.72元与2.74元间留下缺口，12月21日股价回扯至2.75元，旋将此缺口填补。截至12月29日股价已经上升至2.93元，究竟股价是否能升试3.80元的阻力线才重返跌势，则难以逆料；不过，向下填补介于2.75元与2.73元，介于2.71元与2.69元及介于2.65元与2.63元的缺口，将是指日可待的。

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