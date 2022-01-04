我国去年全年经济增长7.2％ 分析师：今年料涨3％至5％

贸工部发布的初步预估数据显示，我国去年第四季经济同比增长5.9％，经季节性调整后，环比增长2.6％。受访分析师认为，2021年第四季度的强劲势头，奠定了良好基础，加上我国若逐步重新开放，今年上半年经济预计能维持比预期更好的增长动能。

我国经济强劲反弹，去年全年增长7.2％，是2010年以来最快的年度增速。

贸工部昨天发布的初步预估数据显示，去年全年经济扭转了2020年萎缩5.4％的跌势。第四季经济同比增长5.9％，经季节性调整后，环比增长2.6％。

上一季的经济表现比市场预期更好。根据彭博社统计，私人界经济师的中位数预测是同比扩张5.1％，环比扩张2.1％。

华侨银行首席经济师林秀心说：“新加坡经济在2022年估计将恢复到接近趋势的增长水平，即同比增长3％至5％。”

她也认为，2022年的财政预算将趋向更加审慎，新加坡金融管理局有可能进一步收紧货币政策，以反映经济增长正常化和通货膨胀上升的趋势。

花旗集团（Citi）经济师吉伟正说，我国未因奥密克戎变种毒株而停止重新开放的步伐。“2021年第四季度的强劲势头，为我们奠定了良好基础。我们估计，经济在2022年将增长4％，甚至可能接近5％，特别是如果逐步重新开放，能让我国经济在上半年维持比预期更好的增长动能。”

大华银行经济师颜圣充同样认为，去年底的强劲表现，令人对今年的整体经济展望感到乐观。他指出，尽管2021年的比较基础较高，但出口和制造业估计可保持增长。尤其是新加坡的主要贸易伙伴都加强了疫苗接种的工作，它们的经济预计会逐渐复苏。

此外，新加坡的航空和旅游相关行业预料将持续恢复，我国逐步放宽限制也将带来可持续的人力供应，支持劳动密集型行业，如建筑业的复苏。

星展集团经济师谢光威预期今年经济全年可增长3.5％。他说：“尽管速度较慢，增长的素质将提升。随着新加坡继续推动剩余人口接种疫苗，继续重开经济，尤其让旅游相关的行业重拾活力，各领域对经济增长的贡献不均衡的情况将改善，让复苏更广泛。”

三大经济领域皆取得增长

我国三大经济领域在去年第四季和全年都取得增长。

制造业全年扩张12.8％，增速较2020年的7.3％快。建筑业和服务业则分别扭转前一年萎缩35.9％和6.9％的情况，全年扩张18.7％和5.2％

贸工部指出，制造业所有相关领域的产出皆扩张，带动该行业在第四季同比增长14％，增速比前一季7.9％快。特别是电子和精密工程领域，在全球对半导体和半导体设备的需求持续推动下，产出继续取得强劲增长。

建筑业在第四季仅比前年同期小幅扩张2％。从绝对值来看，建筑业的增值仍然比冠病疫情前，即2019年第四季的水平低26％。边境管制限制外籍劳工入境，导致建筑工程受劳动力短缺影响。

服务业在第四季取得4.6％同比增长。不过，批发与零售贸易以及交通与仓储的整体增值仍然比疫情前水平低2.3％。住宿与食品服务、房地产、行政与支援服务以及其他服务的整体增值，则较疫情前水平低7.1％。

初步预估数据是根据每个季度首两月的数据所计算，贸工部将在2月发布2021年第四季和全年经济调查报告，提供更完整数据。