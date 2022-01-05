本地企业拖延付款情况 去年第四季改善

本地企业付款情况在连续两个季度恶化之后，在去年第四季有所改善，所有行业的拖延付款都出现环比下降。

根据新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）发布的最新数据，按时付款和拖延付款占总付款交易的稍微超过五分之二。

按时付款环比稍微提高0.31个百分点至去年第四季的40.82%，同比则下滑0.47个百分点。

拖延付款环比小幅下滑0.60个百分点至第四季度的44.33%，同比则增长1.18个百分点。

与此同时，部分付款环比小幅上升0.29个百分点至第四季的14.85%，同比则下滑0.71个百分点。

各个行业方面，建筑业在连续两个季度恶化后，在去年第四季稍微改善，拖延付款环比下滑0.24个百分点至55.90％，同比上扬0.78个百分点。

制造业在第四季进一步改善，环比下滑0.40个百分点至38.35%，同比下滑0.85个百分点。这主要是因为化学品、运输设备和电子产品制造商的拖延付款减少。

零售业的延迟付款在去年第四季明显改善，环比下滑1.05个百分点至44.12%，同比则上扬2.97个百分点。这主要得益于食品和饮料、一般商品、服装和配饰零售商的拖延付款下滑。

服务业的拖延付款环比下滑0.77个百分点至43.75%，同比上扬3.52个百分点。

批发贸易业的拖延付款环比下滑0.54个百分点至39.55%，同比下滑0.52个百分点。

年终庆典季节性现金流 助商家改善拖延付款

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说：“我们看到本地公司在2021年最后一个季度的付款情况有更明显的改善迹象。这主要是由于零售业和服务业的拖延付款减少，这些行业在年终庆典活动中取得更高的季节性现金流。”

她指出，本地企业的年度付款表现也比上一年来得好。

展望今年，她预料本地公司的付款情况将持续形成逐渐改善的趋势。

商务信贷资料中心是在分析本地企业的超过240万笔付款交易后取得上述数据，调查涵盖建筑、制造、零售、服务，以及批发贸易五个行业。

按时付款是指至少九成的账单在约定期限内结清，拖延付款则指超过50％的账单未能在约定期限内结清。部分付款是介于50％至90％。