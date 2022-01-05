85家本地首次上市公司 去年回购股票达11.86亿元

上市公司在去年继续活跃地回购股票，总额超越2020年，连续第二年达到10亿元以上。在冠病疫情之前，2019年的股票回购总额为5亿9000万元。

根据新加坡交易所的数据，去年有85家本地首次上市挂牌公司回购股票，比2020年的上百家少，但回购总额达11亿8600万元，2020年为10亿3000万元。这些数据都仅考虑第一上市挂牌公司，不包括第二上市公司的股票回购。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时指出，虽然以新元计算海指涨幅超过9％，但以美元计算则只涨了6.5％，落后欧美股市；标普500股指涨幅达26％，纳斯达克指数涨达21.5％，欧洲50股指涨10.90％。

分析：挂牌公司财力良好 预计将继续回购股票

黄感恩说：“鉴于挂牌公司良好的财力，我相信它们将继续回购股票。”

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部分析员林裕荣受访时表示，公司回购股票的原因有很多，包括把价值还给股东。回购对股东有利，因为它把股东价值集中而不是稀释它。此外，股票回购往往推高股票价格，有利股东，“今年的情况将取决于每个公司的战略和经济条件。”

过去两年的情况是，海指成份股持续在股票回购额居前。去年是华侨银行居首，全年回购总额超过4亿零600万元。凯德投资（CapitaLand Investment）、丰益国际（Wilmar）和大华银行的全年回购总额都超过1亿元。本届股票回购排行榜五强的两家银行，在2020年合共股票回顾额不到1亿元。2020年的榜首是星展集团控股，回购总额4亿3000万元，其后是丰益国际、华侨银行和扬子江船业（Yangzijiang）。

黄感恩表示，去年只有华侨银行和大华银行回购股票，星展集团控股没有回购任何股票，“这主要是因为星展目前的股价，按市账率已比华侨和大华的高出40％至50％。”

林裕荣则指出，华侨银行在致股东的信中写道，有了进行股票回购的能力，公司将可以灵活地管理其剩余资本，调整其资本结构，实现更有效的资本组合，以降低其股本成本并提高股本回报率。

至于银行的股票回购额是否会继续居前，他认为：“没有一揽子的答案，因为这取决于银行的战略。”

他说，可能出现的情况是，在利率较高的环境下，银行会有更好的业绩，因为净利息收入会增加。在这种情况下，银行的剩余资本和现金会增加，这可能会使银行持续有力的回购股票。

另一个可能是，在更高的利率环境下，银行可能希望降低债务风险。他说，银行因此可能转向更高股本的资本结构，意味着股票回购将减少。

黄感恩指出，除了怡和控股和华侨银行，其他股票回购额居前的公司和往年差不多，包括顶级手套（第二上市公司）、丰益国际、新交所和新科工程。这些公司的股价表现，基本上落后于整体市场，因此回购股票是合理的。

他说，股票回购是全球的现象，因为2020年全球股票回购跌至三年低位，市场存在被压抑的需求，而且许多公司拥有强劲的现金流和盈利。