史丹福置地 Stamford Land Corp

本栏于去年7月22日曾论及这只股票短期回扯当向下填补介于0.475元与0.465元及介于0.43元与0.42元的缺口，过后重返升势。当时股价为0.535元左右。果然，股价过后缓缓下滑，8月23日股价第三度试此价位未果，遂于当天以“主要转向”信号止跌回升。8月26日股价上升至0.525元，由于升势甚急，造成介于0.515元与0.51元间出现缺口；8月30日股价回落至0.51元，遂将此缺口填补。10月4日股价下试0.48元完成了图中的（a）波，过后回扯至11月3日的0.52元，并于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，旋进入具五波的（c）波跌势。11月9日股价下跌至0.49元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（1）波，过后回扯至11月22日的0.51元，此为第（2）波。12月8日股价跳空直试0.35元，遂将上述第一及第二个缺口填补。由于跌势甚急造成介于0.40元与0.48元间留下缺口，截至12月22日股价已经下探0.34元，估计短期回扯，股价当向上填补上述第四个缺口，至于能否升逾0.50元的阻力线则难以逆料。

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