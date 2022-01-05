金味集团（Kimly Group）

建议：增持

目标价：0.56元

闭市价：0.415元（+2.47％）

我们认为口福集团（Koufu）的私有化献议会成功。这对金味集团来说是个利好因素，因为该股目前的估值相当诱人，今年的本益比约为13倍，远低于口福集团约16倍本益比。

混合工作模式的结构性趋势将带动邻里地区咖啡店的客流量，以及消费者对线上外卖的需求不断增长这两个因素对集团有利。

我国自去年11月起放宽堂食的限制后，客流量有所复苏，因此集团今年上半年的盈利预计会持续复苏。截至2021财年底，集团的净现金额为7100万元。股息收益率约为4％。

我们看好金味集团的增长前景，并维持“增持”评级和0.56元目标价，等同16.8倍本益比，较五年历史均值高出0.5个标准差。（银河—联昌）

创业公司（Venture Corp）

建议：买入

目标价：20.9元

闭市价：18.47元（+0.11％）

变化无常的封锁措施影响了去年第三季的运输业，尤其是东南亚。同时，关键的晶片和零部件，如电容器（capacitor）以及塑料的短缺更是加剧零件短缺的情况。

尽管面对这两个障碍，创业公司仍努力克服困难，去年第三季的营收和净利依然继续改善。

不过，我们认为零件短缺问题将持续到今年第一季，这可能会影响公司今年上半年的盈利表现。

我们维持“买入”评级，以及20.9元目标价，意味着股价还有13％上涨空间，收益率为4％左右。（新加坡兴业银行）