IHS Markit：需求与产值增长加速 我国私人经济领域连续13个月扩张

根据IHS Markit昨天发布的报告，我国去年12月份整体经济PMI为55.1，高于11月的52，反映商业环境改善。此外，扩张速度是去年7月以来最快的，并高于2021年的平均水平。

我国私人经济领域连续13个月扩张，而且扩张速度加快，为过去五个月来最高，这主要是经济情况改善，带动需求和产值增长。

根据金融信息公司IHS Markit昨天（1月5日）发布的报告，我国去年12月份整体经济PMI为55.1，高于11月的52，反映商业环境改善。

此外，扩张速度是去年7月以来最快的，并高于2021年的平均水平。

报告说，我国需求和产出都以五个月来最快的速度增长。采购活动再次增加，不过就业水平受冠病疫情所干扰，表现仍然低迷。

另外，供应限制造成交货时间延长，导致积压工作继续增加，价格压力加大。至于产出表现，它较去年11月有所改善。

PMI在50以上意味着经济业处于扩张状态，50点以下则反映萎缩状态。

受交货延误影响 企业采购库存水平下跌

报告说：“由于经济状况改善，新加坡去年12月的需求和产出的增长加速，部分也得益于疫苗接种者旅游通道（VTL）实施，促进了跨境旅行。”

新订单和产出增加，固然促使企业购买活动恢复增长。但报告强调，受到交货延误的影响，企业采购总体库存水平仍在下跌。

报告说：“事实上，12月份供应商的交货时间仍严重延迟，超越2021年的平均水平。这主要是因为冠病疫情和需求激增导致国际航运问题，进而造成交货时间延迟。”

尽管需求增长，报告表示，本地私人企业就业水平受到隔离令等疫情相关影响，加上供应受限，造成该月的积压工作不断增加，达到报告调查以来的最高增幅。

价格方面，由于采购价格通胀上扬以及12月份工资增加，整体进口价格在12月急速上升。其中，制造业成本压力增加最多。

IHS Markit经济指标副总监潘婧怡说，新加坡私人领域在去年12月以更快速度扩张，反映了我国经济在没受到严重疫情干扰的情况下强劲复苏。

私人企业情绪改善 我国经济今年料增3.9％

但她指出，调查结果是在12月22日新加坡宣布暂停售卖VTL机票和巴士车票消息前所进行的，并没有反映了近期奥密克戎（Omicron）变种毒株扩散的担忧。与此同时，供应限制所产生问题仍然存在，包括交货时间延长、人力短缺和由此导致的价格飙升问题等。

整体而言，潘婧怡说：“奥密克戎变体毒株虽继续构成下行风险，但12月私人企业情绪大致乐观，显示积极迹象。因此IHS Markit预测，新加坡在2022年的国内生产总值将增长3.9％。”