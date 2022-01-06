马来西亚熔炼 Malaysia Smelting Corp

本栏于去年9月29日曾论及这只股票当时正处c波下调，将填补介于0.61元与0.60元间的缺口，一旦完成c波，股价将重返升势，而填补介于0.70元与0.745元间的缺口也就水到渠成。当时股价为0.70元左右。可是股价并没有立即下调而是继续上升，10月11日股价骤然上升至0.76元，遂将上述第二个缺口填补，同时也在介于0.72元与0.70元将留下缺口。10月22日股价再度跳空上升至0.95元，又在介于0.88元与0.86元间留下缺口。10月26日股价上升至0.99元，过后迅速滑落，28日股价一度下试0.83元，随即将此缺口填补，接着一路挺升。12月8日股价上升至1.08元，由于升势特急，造成介于1.06元与1.00元间留下缺口，截至12月10日股价已经上升至1.13元，过后渐渐滑落；12月20日股价回落至1.00元，旋将此缺口填补。由于股价自去年2月26日的0.71元上升至12月10日的1.13元，期间“动力”信号却从6.07054下跌至1.93628处，意味着调整即将开始，填补介于0.925元与0.915元，介于0.865元与0.85元及介于0.79元与0.76元间的缺口也就指日可待了。

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