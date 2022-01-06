瑞银看好本区域能源、交通、金融、非必需品行业股票

亚洲股票的估值诱人，比全球股票低45％。随着边境逐渐开放，瑞银看好本区域的能源、交通、金融、非必需品行业等板块。

瑞士银行财富管理亚太区投资主管陈敏兰周四（1月6日）在瑞银举办的投资展望分享会上，提出了上述看法。

她说，去年亚洲股市下跌，全球股市则创新高。其中，中国股市的表现落后于美国49个百分点。

然而，亚洲股市的盈利依然强劲，今年有望增长10％，比2020年底增加约40％。“亚洲股票的估值便宜，目前比全球股票低45％。我们预期亚洲股市今年会有18.7％的上涨空间。”

如今，冠病疫情依旧是全球得面对的挑战。尽管如此，随着疫苗接种率提高，亚洲国家正迈向与冠病共存的目标，反复的疫情所带来的影响也越来越小。

陈敏兰说，随着国内经济活动逐渐恢复正常，消费者和投资情绪，尤其是东南亚和印度，已经开始复苏。因此，亚洲今年的国内生产总值（GDP）预计增长5.5％左右。

除了本区域的能源、交通、金融和非必需品行业，瑞银也看好定价能力强的大型股，以及供应链行业，因为疫情造成的物流问题相信已经正在缓解。

瑞银指出，亚洲绿色科技、亚洲医疗科技以及5G、人工智能、大数据和网络安全等科技领域的长期趋势也备受看好。

从长远来看，瑞士银行财富管理环球投资主管哈菲尔（Mark Haefele）认为，颠覆性技术和净零排放转型方面的投资机会，能够带来回报和管理投资组合的波动。

目前，有59个国家已承诺在2050年实现净零碳排放，这些国家占全球排放量的55％。同时，能源消费量也在上升。因此，投资者或许可留意绿色科技、清洁空气与碳减排以及碳交易策略的行业。

说到可持续发展的趋势，当然少不了成为主流的电动车。

锂电池近期供不应求，价格高涨，电动车业者或面对成本压力，但硅谷企业家马丁·艾伯哈德（Martin Eberhard）认为，电池短缺问题仅属短期影响，这些电池迟早会再循环使用。