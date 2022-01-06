冬海集团李小冬——从无到有的16年

随着腾讯出售部分股权，以新加坡为基地、在美国挂牌上市的科技公司冬海集团（Sea Limited），股价跌破200美元，集团主席兼首席执行官李小冬，不再是新加坡首富。

尽管个人身家大幅缩水、集团盈利开始承压，李小冬对挑战和困难并不陌生。

回看李小冬的发家路，从背负贷款、只能在布莱德路租房的穷学生，到创立新加坡市值最大的公司，李小冬一路走来，并非顺风顺水。

2005：“串起生命中的点滴”

2005年斯坦福大学的毕业典礼上，参加女友毕业典礼的李小冬坐在观众席，听到了美国苹果公司创办人乔布斯的现场演讲。提起这次演讲，多数人记得的是那句广为流传的“求知若饥，虚心若愚”（Stay hungry, stay foolish），不过让李小冬印象深刻的是另一句话：“connecting the dots”（串联生命中的点滴）。

不论是早期的游戏公司Garena，还是后来的冬海集团，品牌下方的标语都是connecting the dots。

冬海集团和Garena品牌下方标语都有connecting the dots。（取自冬海官网/网络）

“在当下，我们不能把点点滴滴串在一起；只有往回看，你才能明白那些点滴是如何串起来的。”乔布斯如是说。正如李小冬的过往，站在2022年的开始往回看，每个关键点的串联，才愈发清晰。

1978年，李小冬出生于中国天津，从小喜欢打游戏，考入上海交通大学工程系后，也时常到网吧通宵打游戏。

大学毕业后，李小冬没有选择和专业相关的工作，而是做起了人力资源，先后任职于摩托罗拉和康宁。从事人事工作的四年里，李小冬看过了诸多简历，也开始为自己职场未来规划。跳出现有的圈子不易，李小冬的选择是飞去大洋彼岸——到斯坦福大学攻读MBA学位。

2006年，李小冬正式成为斯坦福大学MBA项目的学生。同年录取该项目的中国籍学生，只有四名。

2009：Garena诞生

一万多公里外，即将从新加坡南洋理工大学毕业的陈欧，也对斯坦福的MBA项目有了兴趣。在校期间，陈欧创立了游戏对战平台Good Game（简称GG），却在拉投资时受阻，迫切想提升学历建立新的人脉。

2007年，李小冬和陈欧通过朋友介绍认识，都喜欢游戏的两人看到了合作的机会。同年3月，注册公司GG Game正式成立，陈欧占股35%，负责产品；李小冬占股30%，担任CEO，负责公司管理和融资。

从斯坦福毕业后，李小冬跟随女友回到新加坡。女友是淡马锡控股的奖学金得主，毕业后须回新加坡服务六年。当时两人储蓄不多，李小冬又有学生贷款，两人就在布莱德路的一处三房式组屋租下一个房间。

此时的陈欧已离开新加坡，远赴斯坦福深造。由于无法保证远程工作，陈欧决定卖掉GG Game的全部股份。李小冬同意了他的请求，凑出70万美元（当时换算约95万新元），买断了陈欧的股份。完成股权交接时，已是2008年5月。

当时随着网络游戏的兴起，游戏对战平台开始走下坡路，李小冬意识到了这一问题，着手将公司清算。

2009年5月，李小冬再次创业，还是做游戏，不过这次专注于网络游戏发行。新公司取名Garena，灵感来自于“global arena”（全球竞技场）。

2010年，Garena拿下了《英雄联盟》（League of Legends）的代理权，借着一批电游的火热，迅速在两年后实现获利，并发展为东南亚最大的线上游戏代理商。根据2014年《世界初创企业报告》（World Startup Report），Garena当年估值达10亿美元，是新加坡首个估值达10亿美元的互联网公司。

2015年：为女儿创办虾皮

今天的虾皮（Shopee），已是新加坡家喻户晓的电商平台。很多人不知道，虾皮成立的初衷，是李小冬女儿的一句——想念中国的淘宝。

2015年的新加坡，已有tokopedia、Lazada等起步更早的平台，虾皮并不占优势。Lazada

2012年才成立，2015年底时的商品交易总额（GMV）已突破13亿美元，成为东南亚最大的电商平台。

但是Garena在游戏领域的成功，给了李小冬跨足电商领域的资本和底气。李小冬聘请了从新加坡国立大学毕业且在Lazada担任过高管的冯陟旻出任虾皮CEO，跳过电商网站，直接从手机应用做起。

接下来的几年，Lazada经历了一连串的高层变动和策略调整，给了虾皮后来居上的机会。

虾皮以东南亚国家中人口规模最大的印度尼西亚为突破口，通过99印尼盾（不足新币1分）的面膜和小商品撬开了印尼的市场。面对物流的滞后，虾皮直接通过补贴和包邮，带来了巨大的订单量。

2019年，虾皮成为东南亚下载量第一的购物应用软件。2020年财报，虾皮全年订单超28亿份，商品交易总额达354亿美元。

虾皮位于科学园内的新大厦于2019年正式投入使用。（档案照）

2017年：冬海集团纽交所上市

2017年，李小冬将总公司更名为冬海集团（Sea），10月20日正式于纽约证券交易所挂牌上市。

至此，冬海集团旗下三足鼎立的格局形成——游戏板块的Garena，电商板块的虾皮和支付板块的SeaMoney。

从最初的每股16美元到2021年10月每股超350美元，股价在四年间翻了20多倍，市值近2000亿美元。

2021年：新加坡市值第一公司

近2000亿美元的市值，让冬海集团成为新加坡市值第一的公司，以及亚洲第三大互联网公司（前两大分别为市值4000亿美元的腾讯和市值2500亿美元的阿里巴巴）。

上世纪90年代末，腾讯和阿里巴巴相隔一年起步。在以分秒计时的互联网行业，2009年才起步的李小冬晚了整整10年。

然而如李小冬所说，“起步晚，所以没有包袱”。后来居上的虾皮如此，背靠整个东南亚蓝海市场的冬海集团亦如此。

虽然过去两个月股价下跌近40%，冬海集团仍以1000亿美元的市值，稳坐新加坡市值第一公司宝座。

从无到有之后，李小冬如何守住他过去十余载打造的游戏和电商王国，时间会有答案。