首两家特殊目的收购公司 VTAC与Pegasus Asia提交初步招股书

若顺利上市，两家公司的市值将分别达2亿和1亿5000万元。VTAC的保荐商是淡马锡控股旗下创投公司祥峰投资控股，而Pegasus Asia则有四个保荐商，包括Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外两人。

首两家特殊目的收购公司（SPAC）Vertex Technology Acquisition Corporation（简称VTAC）和Pegasus Asia，昨天就首次公开售股（IPO）先后向新加坡金融管理局提交初步招股书；若顺利上市，它们的市值将分别达2亿和1亿5000万元。

VTAC的保荐商是淡马锡控股旗下创投公司祥峰投资控股（Vertex Venture Holdings），而Pegasus Asia则有四个保荐商，包括Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外两人。SPAC也称为“空白支票公司”。

根据招股书，VTAC将以每单位5元，发行1180万个单位。其中1120万个单位是通过国际配售方式提供给投资者，包括新加坡的机构投资者和其他投资者，以及美国以外的外国机构投资者和选定的投资者；其他60万个单位会发售给公众。

每个单位将包括一股和每股0.3个凭单，凭单将在发行完成时发行。至于每股0.2个凭单的额外权利，则将只在初始业务的合并完成前后，发行给股东。每个凭单的行使价为5.75元。

除此以外，13个基石投资者与VTAC签订了基石认购协议，以每单位5元的发行价，认购总计2220万个基石单位，总额1亿1100万元。

保荐商祥峰投资控股也将投资于这项IPO，独资子公司将认购600万个保荐商IPO投资单位。

按5元发行价和4000万股的发行后股本来看，VTAC上市后的市值将为2亿元。假设没有行使超额配股权，基石单位将合计占公司发行后股本约55.5%。

公司将专注于颠覆性科技，六大投资主题分别是网络保安和企业方案、人工智能、消费者互联网和科技、金融科技、自驾和新能源车，以及生物化学科技和数码医疗。

祥峰投资控股在提呈给新交所的文件中指出，除非获得金管局延长期限，公司将在提交初步招股书的七至21天注册正式招股书（final prospectus）。

公司在注册正式招股书后将开展IPO。不过，VTAC是否进行IPO和上市，将视市场情况等条件而定。

另一方面，Pegasus Asia将发售2560万个单位，每个单位由一股和半个凭单组成，每个单位5元。每个凭单的行使价为5.75元。Pegasus Asia的四个保荐商 Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外两人已签订协议认购440万个单位，总额约2200万元。

其余1亿2800万元将通过发售2560万个单位筹集。约2460万个单位通过是通过国际配售方式提供给投资者，而其他100万个单位则发售给公众。

Pegasus的保荐商也通过远期购买协议进一步投资4000万元，以及投入712万5000元的“风险资本”来支付发行成本，这使它们的付出达到6900万元。

数据显示，去年全球有超过651家SPAC新上市，是2020年的2.5倍；集资额超过1580亿美元（约2160亿新元），是2020年的将近两倍。

2021年SPAC首次公开售股的数量和募集资金超过了过去五年的总和。在2020和2021年，SPAC占了美国IPO活动的逾50％。

新交所于去年9月宣布了SPAC的上市框架，允许SPAC在我国上市。除了首两家在同一天向金管局提呈招股书的VTAC和Pegasus Asia，私募基金诺得力士资本合伙人（Novo Tellus Capital Partners）也有望成为本地SPAC先锋。