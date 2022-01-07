腾讯减少持股 冬海集团股价大跌 主席李小冬财富三个月累积蒸发149亿元

腾讯减少持股，冬海集团（SEA）股价大跌，集团主席兼首席执行官李小冬的财富再缩水，三个月累积蒸发将近110亿美元（约149亿新元）。

尽管如此，分析师依然看好冬海的前景，维持比交易价高出一倍的目标价。

腾讯日前披露减持冬海集团股权，从21.3％减少至18.7％。

腾讯也有意将持有的超级投票权B类股份转换为A类股份。经过转换和减持，腾讯在冬海所持有的投票权预计将减少至10％以下。

腾讯在文告中表示，将长期维持它在冬海集团的绝大部分股权，并将继续保持与冬海现有的业务合作关系。受限于禁售期，腾讯在未来六个月内不可进一步出售冬海的股份。

这项消息披露后短短两天，李小冬的身家减少了20亿美元。

此前，冬海集团的美国存托凭证（ADR）已从去年10月份最高点下跌了39％，加上近日全球科技股被抛售，冬海于周三再跌6.6％，闭市报184.72美元，周四开盘不久涨2.91％至190.09美元。李小冬的身家累积减少将近110亿美元。

受益于冠病大流行病期间游戏和网上购物需求激增，集团股价大涨，李小冬身家水涨船高，去年登上彭博亿万富翁指数的新加坡首富宝座。

可是，市场竞争激烈，竞争对手不断出现，市场开始担心冬海能否取得盈利。

马银行金英证券（Maybank Kim Eng）分析师赖劲溧在分析报告中指出，投资者一般上对尚未盈利的上市公司反应比较敏感，腾讯减持冬海股份，令市场更不安。

赖劲溧仍看好冬海的长期增长前景。他认为，集团旗下的虾皮（Shopee）在亚细安电子商务市场具有领先地位，电子游戏平台Garena推出的升级版Free Fire Max在新市场还有增长空间，因而维持冬海集团的“买入”评级，目标价是379美元。

不过，冬海的股价在近期内仍有可能波动。赖劲溧说：“我们认为，短期风险来自比预期严重的亏损，特别是集团将利用在2021年筹集的60亿美元来资助它的增长。”

冬海去年11月发布的业绩显示，集团第三季净亏损5亿7100万美元，较前年同期的4亿2530万美元，亏损增加34.3％。

中信里昂（CLSA）同样重申“买入”冬海集团，目标价是456美元。

中信里昂指出，冬海子公司Shopee Indonesia宣布和印度尼西亚最大的德士公司Blue Bird合作，在Shopee的应用软件推出叫车服务“Taksi”，乘客可以使用ShopeePay付款。这项服务已在多个城市推出。

另外，中信里昂认为，腾讯将持有的B类股份全转为A类股份，不会对冬海的营运造成任何影响。

花旗研究也认为，腾讯这么做并不意味着它将马上脱售这些持股。“由于冬海集团已证明是一项成功的投资，如果未来出现投资机会，我们相信通过持有可自由交易的A类股份，腾讯可以再释放一些资金，并策略性地重新分配到新的投资领域。”花旗研究维持冬海集团的“买入”评级，目标价是416美元。