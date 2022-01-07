莱佛士医疗 Raffles Medical Group

本栏于去年9月25日曾论及这只股票短期回扯当向下填补介于1.25元与1.21元间的缺口，一旦将介于1.15元与1.14元及介于1.10元与1.08元的缺口填补，股价当重返升势，迄时创新高自不在话下。当时股价为1.40元左右。可是股价并没有立即下调而是继续其升势。9月30日股价升试1.48元，由于升势甚骤，造成介于1.42元与1.41元间出现缺口；10月1日股价一度回扯至1.41元，随即将此缺口填补。10月12日股价跳空上升至1.50元，又在介于1.47元与1.46元间出现缺口。10月13日股价再接再厉骤升至1.54元，同时在介于1.51元与1.50元间留下缺口。10月18日股价已经上升至1.58元，且于当天以“主要转向”信号完成了源自2020年3月23日从0.73元以三波回扯的（C）波，旋进入调整。10月25日股价跳空下探1.39元，由于跌势特急，遂在介于1.52元与1.54元间留下缺口。与此同时，一个“头肩形”正在形成，若以其高计自1.33元的“颈线”，可测得基本目标为1.08元，而填补上述第一、第二及第三个缺口自不在话下了。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。