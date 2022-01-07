发布预算案愿望提六建议 安永促政府短期助企业个人渡难关 制定长期措施推动国家可持续发展

尽管冠病疫情有所缓和，会计师事务所安永（EY）仍促请政府专注短期救济，帮助企业和个人应对眼前挑战，以及制定长期措施推动新加坡可持续发展。

安永近日发布今年预算案愿望清单提出六项建议，当中包括为了缓解冠病疫情造成的经济冲击，进一步放宽移前扣减亏损扣税额制度（loss carry-back relief scheme）。

政府将在2月18日公布2022年财政预算案。

安永说，现金是企业命脉，特别是对疫情期间的中小企业。在现有的移前扣减亏损扣税额制度下，结转减免期限已从前一个估税年延长到前三个估税年，这项暂时性调整目前延至2021估税年。尽管如此，移前扣减亏损目前的顶限为10万元，意味获得现金流减免1万7000元。

安永亚太区私人税务负责人张树光说：“我们建议政府可以把结转减免期限延长到前四个估税年，即到2018估税年的四年结转，以及把移前扣减亏损的顶限上调至100万元，或者作为一次性豁免的最高扣税17万元。”

此外，他建议上述措施调整延至2022估税年，若随后经济状况需要，则再延长至另一个估税年。

总资产公式（total asset formula）决定企业的利息费用有多少符合扣税，有许多企业在疫情期间增加借贷，若套用总资产公式将适得其反，因此安永税务服务合伙人卓淑慧建议，财政部豁免企业在去年和今年取得新贷款不受总资产公式的影响，尤其针对那些为了资助运营而借贷的企业。

在鼓励企业研发方面，政府可效仿其他国家，发放研发税务补助金（R&D credits），而不仅是给予研发税务回扣（R&D deduction），这是因为透过税务回扣减少税收，未必为企业提供更多资金进行研发项目。

安永企业奖励咨询合伙人灿德拉（Johanes Candra）说，现有严格的税务回扣机制降低公司的有效税率，但可能不是一项有用工具，基于“第二代防止税基侵蚀和盈利转移”（BEPS 2.0）对最低企业税率达成共识。

他也建议允许处于税损的企业在一定限制内兑现研发收益，这样的做法已在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰和英国推行。