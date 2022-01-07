职总英康合作社计划 今年下半年转为企业

保险业下来料将遭遇强逆风，职总英康认为，企业化将让它能更快地拓展本地和区域业务、投资增长渠道和市场，并为消费者制定更具竞争力的产品。

职总英康（NTUC Income）计划从合作社转向企业化，以提升竞争力来推动增长，但这不会影响它改善国人财务状况的初衷。

企业化之后，英康在筹资上将有更大灵活度，可用于扩充本地和区域业务，同时为消费者制定更具竞争力的产品。

英康同时承诺在未来10年投入1亿元支持低收入群体，包括为有需要的青年和儿童提供教育，以及帮助年长者和保护环境。

根据计划，英康将把现有的保险业务和资产转移给新设的英康保险有限公司（Income Insurance Limited），并让合作社清盘。这项计划需要监管部门批准，并满足其他惯例成交条件，预计在今年下半年完成。

承诺改善国人财务状况初衷不改变

职总英康总裁杨承霑昨天在记者会上指出，英康立志让所有新加坡人能改善财务状况的宗旨不会改变，这包括得不到充分服务的国人。

英康是由已故副总理吴庆瑞博士倡议，并在1970年成立。吴庆瑞当时认为成立合作社将能推进工运的发展，其中一个建议是成立保险合作社，确保工人在艰难时期有能力应付生活所需，同时为年老生活预先储蓄。

机构投资者将可持股筹资更灵活

作为一家合作社，英康受到一些限制，例如只有合作社或工会可以成为机构成员。若转为企业，机构投资者就可以持股，让公司在筹资上更灵活。

根据企业模式，公司的股权价值不受到限制。目前合作社的股权限于面值，即每股10元。此外，公司在派发净盈余上有更大灵活度，在股东分红方面不再受到法定限制。

保险业下来预计将遭遇更强的逆风，部分原因是本地市场趋向饱和以致国内市场增长放缓，以及大型保险业者占据主导地位和新科技业者涌入，导致市场份额差距加大。这些趋势使得企业化迫在眉梢。

杨承霑说：“英康寻求企业化是为了有营运灵活度，以及开拓更多策略性的增长选项，让我们站在平等的立足点上，在本地和区域与其他保险业者竞争。”

英康主席王发顺认为，企业化将让英康更快地拓展本地和区域业务、投资增长渠道和市场，并建立数码能力以更有效地竞争。英康目前进军印度尼西亚、越南和马来西亚保险市场，为东南亚消费者提供数码保险产品。

英康是本地最大的普通保险业者，市场份额约占10％。健康保险方面，英康拥有约70万名保户，是行业中第二多。

企业化改变的是英康的法律模式，不会影响它的机构结构或商业营运。现有保户的保单覆盖面、利益和条款也不变。

持有合作社股权的机构和普通成员约1万6000个。他们将以一对一方式获得相等数目的公司股权。

企业化之后，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）依旧是新公司的最大股东，该公司也继续是合作社的一部分。

职总创优企业合作社发言人受询时指出，合作社支持英康企业化的方案，因为英康取得增长将有利于整体社会，包括英康的利益相关者。

新加坡国立大学治理制度与机构研究中心主任卢耀群副教授接受《联合早报》访问时说，英康企业化之后将有更大灵活度去创新，制定符合消费者需求的产品。