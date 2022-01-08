出价2500万英镑 奕丰集团将收购BFC银行85％股权

这项数码银行收购是奕丰集团五年扩张计划的一部分，可与集团业务产生协同效应，强化集团成为全球财富管理企业的愿景，并在未来开辟其他机会。它还会额外注资1500万英镑到BFC银行，使得集团的总投资额达到4000万英镑。

奕丰集团（iFast）将以2500万英镑（约4590万新元）向BFC集团收购英国BFC银行的85％股权，以把一家数码银行添加到集团金融科技生态系统，加快它扩张全球财富管理平台。

集团周五开市前要求暂停交易，并在随后宣布这项收购计划。

它表示，已跟合作伙伴Eagles Peak Holding Limited签署协议，一起收购BFC银行。

这项收购是奕丰集团五年扩张计划的一部分，可与集团业务产生协同效应，强化集团成为全球财富管理企业的愿景，并在未来开辟其他机会。

在进行一些技术升级后，该收购将让集团遍布亚洲各个市场的客户，获得如在线开户、多种货币存款、汇款和跨境交易等银行服务。

BFC银行为巴林BFC集团旗下银行，是持有英国当地全面运营执照的银行，包括通过数码银行平台提供多种货币存款和汇服务等。

Eagles Peak是为收购BFC银行目的而成立的公司，单一股东为MMSS Investments。在收购后，它将持有BFC银行的15％股权。

奕丰集团总裁林长征周五在说明会上说：“财富管理平台若能无缝衔接良好数码银行服务，让消费者和投资者无缝地管理跨国支付流，同时获得各类货币具吸引力的存款利率，将能取得强大优势……因此，在过去三四年来，集团一直探讨如何把一家数码银行添加到我们持续增长的金融科技生态系统。”

奕丰曾申请新加坡和香港的数码银行执照，却未获成功。去年，它也向马来西亚提交数码银行执照申请，正在等待公布结果。

林长征说：“要取得数码银行的想法，对我们来说并不陌生，不过收购英国数码银行却是新的发展。”

亚洲地区很少数码银行求售

谈及公司业务主要在亚洲，为何却转而收购英国数码银行时，他略带无奈语气表示，亚洲地区很少有数码银行寻求脱售，香港一些数码银行的投资额也十分庞大，难以展开收购。

反观英国，当地数码银行行业相对发达，有许多收购机会。像集团收购的BFC银行，就能让集团获得英国银行执照，而英国是声誉良好的司法管辖区和全球金融中心。

从长远来看，集团拥有数码银行后，也有机会把业务扩大到其他国家，例如在其他国家开分行或取得当地银行执照等。

BFC银行2021年首九个月净亏220万英镑，营收为790万英镑。奕丰集团2021年首九个月净利约2780万元，按85％股权计算，集团估计BFC银行净亏应占约集团净利的12.4％。

另外，集团表示，它还会额外注资1500万英镑到BFC银行，使得集团的总投资额达到4000万英镑。

奕丰将通过内部资金、银行借款或资本市场集资等方式，筹集收购所需资金。

林长征表示，收购预计在今年至明年蒙受初期启动亏损。然而，就集团而言，奕丰在2021年至2025年期间的盈利率预料出现强劲增长，部分得益于香港ePension业务所带来的贡献。

这项收购还有待有关监管当局和股东批准。

奕丰集团周五下午1时恢复交易，闭市股价报7.85元，下跌0.32元或3.92％。