恒生指数 Hang Seng Index

本栏于去年10月1日曾论及指数已经进入中期跌势。截至9月21日指数已经下跌至23771.46点，估计向下填补介于23062.23点与22663.49点，及介于22383.25点与21696.13点的缺口也就水到渠成，当时指数为24663.50点左右。10月4日指数下试23908.05点，5日更下探23681.44点，并于当天以“转向”信号进入回扯。10月7日指数骤然上升至24741.28点，由于升势甚急，造成介于24310.11点与23966.49点间出现缺口。10日8日指数上升至25064.80点，随即将介于24827.46点与24920.76点间的缺口填补，过后继续上升。10月26日指数升试26234.94点，且于当天以“主要转向”信号为近乎三周的回扯画下句号，旋进入跌势。截至12月20日指数已经下试22665.25点，遂将上述第一个缺口的大部分填补。回顾指数自2020年3月19日的21139.26点上升至2021年2月18日的31183.36点为三大波下调的B大波，那么目前的C大波或具五波走势。短期回扯，指数将填补介于23817.58点与23954.58点、介于24502.68点与24740.16点及介于25077.15点与25319.72点的缺口，过后重返跌势，毕竟其“动力”信号目前已经进入负号界域的0.06045，带领指数下滑已经是箭在弦上。

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