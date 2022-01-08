报业控股REIT首季租用率升至98.8％

新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的房地产组合租用率，截至去年11月底为98.8％，高于一年前的97.9％。

此外，由于报业控股房地产投资信托可能收到链式收购献议（chain offer），信托将在审计师和财务顾问完成有关信托现财年第一季派发的报告后，发布第一季的派息日期和股票注册截止日期。

该信托昨日闭市后发布2022财年第一季业务报告，并透露以上关于派息的消息。

根据业务报告，信托以净出租面积计算的加权平均租约（WALE），持稳于5.5年。信托的管理公司指出，信托坐落于战略性地理位置并有“专属市场”的资产，缓冲了冠病疫情的影响。

在新加坡，租户的销售额于第一季持稳，虽然期间有六周堂食人数限制在两人一桌。百利宫（Paragon）和金文泰广场（The Clementi Mall）的租户销售额达一年前同季的97％。新加坡资产组合在第一季的租用率为99.8％，高于2021财年第四季的98.9％。

在澳大利亚，即便面对冠病疫情，阿德莱德的韦斯特菲尔德马里昂购物中心（Westfield Marion Shopping Centre）的租户销售额同比上升6％。新南威尔士（New South Wales）的Figtree Grove购物中心面对封锁3.5个月直至10月10日，但解封后租户销售额到11月时已恢复至接近冠病前水平。

信托管理公司对奥密克戎变种毒株的影响，持“谨慎乐观”看法。

信托昨日股价跌0.51％，闭市报0.98元。