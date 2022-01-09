2022年在涨跌滞胀之间重拾寻常

展望今年，经济师普遍预期增长将放缓到接近长期趋势水平的3％至5％。

若边境重开及各种跨境和商业活动恢复的步伐持续，建筑、旅游、酒店等复苏滞后的行业可望赶上部分进度，让整体经济更均衡发展，增速虽放缓，质量却提高。这可说是最理想的“寻常”之道。

2022年1月3日首个工作日，本地三个重磅数据先后出炉，急不及待地提醒我们，刚过去的2021年是多么不寻常。

根据官方预估数据，新加坡经济在2021年全年增长7.2％，组屋转售价格全年上扬12.5％，私宅价格全年上涨10.6％。三个数据都创2010年以来最高纪录，吉凶福祸各有诠释，非比寻常却是事实。

踏入2022年，我自己的期盼是，今年若能寻常度过，即是莫大福分。

首先，我国经济从2020年冠病疫情萎缩5.4％的颓势中转正，跟2010年走出全球金融危机时相比，难度犹有过之。

除了受边境封闭打击最重的建筑业、酒店、航空和旅游相关行业等，整体经济基本上已收复失地，回返甚至超越疫情暴发前的水平。

展望今年，经济师普遍预期增长将放缓到接近长期趋势水平的3％至5％。若边境重开及各种跨境和商业活动恢复的步伐持续，上述复苏滞后的行业可望赶上部分进度，让整体经济更均衡发展，增速虽放缓，质量却提高。

这可说是最理想的“寻常”之道。目前看来，最大的下行风险是多数人已深深有感的通货膨胀压力。奥密克戎变种病毒则是主要变数，两者可能形成双面夹攻的态势。

去年11月底，当通胀压力持续高涨，美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）更改“通胀乃暂时现象”的论述时，奥密克戎病例开始涌现，引起一些市场人士担忧全球经济可能陷入“高通胀、低增长”的滞胀（stagflation）现象。

国际货币基金组织（IMF）首席经济学家戈皮纳特（Gita Gopinath）去年12月初在瑞士日内瓦一个论坛上说：“各国不可能重复推出过去两年的大型货币和财政举措。如果奥密克戎病毒造成新一轮严重经济冲击，我们至今都得以避免的滞胀风险将变得真实。”在这之前，她的观点是经济稳步复苏，并不存在滞胀风险。

之后一个月，奥密克戎引发的新一波疫情来势汹汹。在美国，单日确诊病例开年首周创纪录，于1月3日飙高到95万多起，截至1月6日的七日移动平均达到创纪录的61万多起，超过95％是奥密克戎。在本地，政府于周三（5日）警告，由于变种病毒传染力超强，单日病例可在两三天内翻倍，最坏情况下可能日增1万甚至1万5000起，远超德尔塔病例数量。

不过，奥密克戎的病症较轻微，在医疗体系有能力应付新一波疫情的前提下，政府仍维持当前防疫措施，不收紧也不放宽。国际社会目前对奥密克戎多数也采取类似的立场和防疫步调。

IMF在周三宣布，将原定于本月19日发布的最新世界经济展望报告展延一周到25日，以将冠病疫情最新的发展纳入考量。该组织上一轮在去年10月预测全球经济今年可增长4.9％，市场普遍预期新一轮的预测将被下调。

住宅价格盼不大涨大跌

综合当前形势，经济继续复苏的基本面尚算稳固，最新研究显示奥密克戎病毒传播力虽强但病症轻微，可能预示疫情进入了不那么令人担忧的阶段。在滞与胀两大风险之间，压力点在通胀那一侧，双面夹攻的概率仍极微。

同样的，住宅价格若能在2022年回归寻常，不大涨也不大跌，也是莫大福分。

去年，组屋转售价格和私宅价格涨幅10年来首次飙至双位数，这让我回想起2006年至2012年间的房价超级上涨周期。私宅价格在2006／07年飙涨逾四成，之后一年多受次贷和全球金融危机冲击而低迷，但在2009年第三季就强劲复苏，到2012年底累积上扬近六成；至于组屋转售价格更受市场供不应求的推波助澜，七年间累积上涨一倍。

那期间，政府数次出手降温并大举增加供应量，房地产价格终在2013年趋软。2013年至2018年，组屋转售价累积下挫逾10％，私宅价格2014年至2016年间也累积下跌约一成，直到2017年才回稳。

过去一年多来，住宅市场在疫情中持续升温。上个月中，政府重拳出手降温，也同样将显著增加供应量，市场如今预测组屋转售价今年增幅将放缓至5％至8％，私宅价格走势则预计介于萎缩3％和上扬5％之间。

我是上一轮超级上涨周期的“受害者”，在2011年底高峰期间进场购买转售组屋，过后为了换大一点的单位，在2018年低点时忍痛亏损脱售，无力全数填补偿还房贷所动用的公积金，损失大笔积蓄。

公积金局数据显示，2018年跟我有同样遭遇的国人约有3380人。虽然组屋转售价在之后两年恢复上扬，但这两年脱售房产后无力全数填补所动用公积金的国人却都比2018年更多，占总数的比率也从2018年的8％逐年提高到2020年的13％。

这个现象凸显了房地产价格大起大跌，可对许多国人长期的财务健康造成难以痊愈的硬伤。

因此，我期许新加坡经济和楼市在2022年，过得中庸、重拾寻常。