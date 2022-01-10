海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（3日）曾预估指数于该周仍然有机会回升，并当尝试升逾3161.95点以便完成（c）波。相反的，一旦回扯失败，指数在跌穿3023.95的支撑点时，将有可观的跌幅。当时指数为3123.68点左右。见报当天指数骤然上升至3138.27点，同时在介于3127.60点与3123.68点间留下缺口。4日指数跳空直试3182.53点，终于升逾上述的3161.95点的基本目标，同时在介于3151.80点与3134.25点间留下一个大缺口。5日指数更升试3196.60点，可惜未能一鼓作气的将介于3208.13点与3221.52点的缺口填补，就迅速回头，并于当天以近乎全天最低的3163.44点闭市。6日指数一度下试3144.81点，遂将上述第二个缺口的一部分填补，过后迅速回升，且以近乎全天最高的3184.30点闭市，似乎为指数奠定了一个上升的势头。7日指数骤然上升至3209.40点随即将上述第三个缺口的一小部分填补，由于升势特急，造成介于3190.61点与3184.30点出现缺口；至于指数短期内能否升逾3272.54点则难以逆料；不过一旦完成（c）波，指数将向下填补上述第三及第四个缺口。

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