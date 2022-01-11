运通网城房地产信托 EC World REIT

这只股票于2016年7月28日上升至0.82元后，随即进入五波跌势。2017年2月20日股价下跌至0.695元并于其每月一杆图以“转向”信号完成第（1）波。同年7月17日股价上升至0.81元，遂于当天以“主要转向”信号结束了第（2）波，过后又于其每月一杆图以“主要转向”信号带领股价进入第（3）波跌势。2018年9月18日股价下滑至0.675元且于该月每月一杆图以“转向”信号完成了第（3）波；2019年5月24日股价上升至0.805元结束了第（4）波。2020年3月19日股价终于下探0.41元完成了第（5）波，随后止跌回升。同年6月9日股价上升至0.725元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了上图中一个升势“斜向交叉”的第（二）点。同年7月3日股价下调至0.52元完成了第（三）点，接着上升至2021年8月11日的0.835元结束了第（四）点。因此，股价目前正处第（五）点回扯，截至12月29日股价已下试0.745元；估计一旦完成，股价当回升填补介于0.78元与0.80元间的缺口，且重返升势。

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