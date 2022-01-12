新交所监管公司建议上市公司 协议表决时代理机构应注明正反票数

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄指出，让相关中介人在投票时注明同意与反对的票数，对非常具争议性的决议尤其关键，因为这类情况的反对和赞成的票数往往很接近。

新加坡交易所监管公司鼓励上市公司在处理协议会议表决时，让托管银行和公积金局等代理机构，在投票时注明同意与反对的票数，以更好地反映代理票的表决情况。

新交所监管公司（SGX Regco）首席执行官陈文仁在新交所网站的“监管者专栏”（Regulator's Column）撰文指出，在最近召开的一个协议会议中，法庭明确指示，只要投下的每张票代表个别股权，相关中介人（Relevant Intermediaries）不必只作出一种表决。在这之后召开的几个协议会议也都采用类似投票方式。这让最终结果更完整地反映股东的表决情况，包括那些通过相关中介人持有股票的股东。

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄接受《联合早报》访问时说，让相关中介人在投票时注明同意与反对的票数，对非常具争议性的决议尤其关键，因为这类情况的反对和赞成的票数往往很接近。

不过他也认为，寻求至少75％股权支持的门槛其实相当高，在一般压倒性情况下，间接投资者的票数计算应该不会改变局面。

根据现有公司法，每名成员只能委派一名代表出席并在协议会议参与投票表决，除非获得法庭批准背离这个一代理一票的规则（one proxy rule）。

打个比方，如果某个代理机构共持有10张股票，其中八张是赞成票，两张反对，它的代表在会议上必须服从多数，投下六张赞成票（两张赞成票被两张反对票抵消）。

能更好反映间接投资者意愿

根据新交所监管公司的建议，如果让相关中介人注明赞成和反对的票数，按照上述的情况，最终结果会有八张赞成票，以及两张反对票是来自这个代理机构。这可更好地反映间接投资者的意愿。

通过协议会议进行收购献议是上市公司普遍采取的做法。在这项安排下，除了必须获得出席协议会议的股东至少75％股权的支持之外，还须要50％以上出席会议的股东人数的首肯。

据了解，凯德集团在去年8月寻求股东批准重组业务计划的协议会议中，采用的正是上述新的投票方式，即让相关中介人不必只作出一种表决。利华控股（Aspial）去年6月通过协议会议收购世界级环球（World Class Global）的股权时也是采用类似方式。

接下来，新加坡报业控股（SPH）将针对吉宝企业（Keppel Corp）和Cuscaden Peak财团的收购献议召开协议会议。