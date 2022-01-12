APAC产业 Apac Realty

本栏于2020年12月17日曾论及这只股票当继续上升以填补介于0.46元与0.47元的缺口，才完成c波。当时股价为0.43元左右。可是股价过后并没有立即回升，而是进入横摆走势，从见报当天至2021年1月12日，期间股价仅在0.43元及0.41元这狭小波幅中摆动；1月19日股价升试0.47元，遂间上述第一个缺口填补。同年5月27日股价骤然上升至0.575元，随即在介于0.54元与0.53元间留下缺口，次日股价跳空上升至0.63元，又在介于0.58元与0.57元间留下缺口，同年8月18日股价已经上升至0.92元，由于股价自2021年6月8日的0.62元上升至上述的0.92元，期间其“动力”信号却从1.30686下降至0.79546，造成股价出现三波调整。9月22日股价下跌至0.73元完成了（a）波，过后回扯至同年11月15日的0.87元，此为（b）波。12月16日股价跳空下试0.65元，由于跌势甚急，造成介于0.70元与0.765元间出现缺口。12月29日股价回扯至0.725元，遂将此缺口的一部分填补，估计股价当继续下滑，以填补上述第三及第二个缺口后，重返升势。

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