拟脱售澳都斯光纤网股权消息 推动新电信股价上涨3.86％

新电信集团（Singtel）计划脱售澳大利亚子公司澳都斯（Optus）的光纤网资产股权消息，推动股价上涨3.86％。

根据彭博社报道，集团曾与潜在顾问进行讨论，准备对集团在澳洲的光纤网业务进行战略检讨。这些资产有数个处理选项，价值可能高达数十亿美元，其中包括脱售股权、与投资者合作或进行“售后回租”（sale and lease back）。

报道引述消息人士说，目前讨论仍在初步阶段，不一定会达成实质交易。若达成交易，将能增加集团的现金，集团也能在投资者对数码基础设施业务需求逐渐加大的情况下，促进业务发展。

新电信在新加坡交易所网站针对这篇报道发文告回应说，集团定期检讨优化资产和经营模式，并强调不确定也不保证会有任何交易。集团会在有必须公布的实质进展后，按规定公布消息。

集团去年10月以19亿澳元（约18亿4837万新元）脱售Australia Tower Network的70％股权，给澳洲最大养老基金AustralianSuper。新电信继续持有剩余30％的ATN股权。

这笔交易涉及2312个移动网络电信塔和屋顶电信设施。

新电信昨天一度上涨至2.44元，闭市时报2.42元，起3.86％。