中华总商会经济展望论坛： 通胀及融资成本上扬风险 经济师：企业扩张成本管控面对挑战

尽管新加坡及区域经济今年料保持增长动力，但本地企业仍面临通货膨胀上扬以及各国中央银行加息、借贷利率升高的风险。大华银行环球经济与市场研究主管兼执行董事全德建提醒，这可能对企业的业务扩张及成本管控形成挑战。政府预期调高消费税，商家也须做好因应措施。

新加坡中华总商会昨日在裕廊镇大会堂举办2022年经济展望论坛，出席专家学者及企业人士围绕上述课题展开热烈讨论。

总商会会长黄山忠注意到，通胀对全球经济和民生造成一定的冲击，当下商界和投资者都十分关心如何加强资产保值。

他说，疫情期间各国施行宽松货币政策是全球通胀走高的主因，“疫情后期经济活动迅速恢复，导致原料短缺、供应链中断，商品价格急剧上涨。”

黄山忠接受《联合早报》访问时强调，各行各业都面临通胀压力，借贷利率升高也导致融资成本上扬，他提醒商家在业务扩张方面应保持谨慎。

中华总商会总务委员会主席白毅柏受访时表达了商家对当前困境的无奈，他也是新加坡食品厂商联合会永久名誉会长。他指出，船运费飙涨使产品出口外销面临极大挑战，成本持续加重更令业者吃不消，不得不调高售价。“我们一定要调，不调不行。”

作为论坛嘉宾的全德健认为，企业在高通胀环境如何优化成本将变得十分关键。为了应对借贷利率升高，商家要提前做好准备，锁定借贷利率及安排再融资。“虽然目前利率仍低，但如果再融资，可能面对更高利率。”

针对美国联邦储备局主席鲍威尔表明联储局可能加息更多次，并更早、更快地缩减资产负债表以遏制美国持续的高通胀，全德健表示联储局今年确实有可能会加息四次，我国新加坡银行同业拆息率（SIBOR）势必跟着上扬，SIBOR将会上升至超过1％。

政府料如期调高消费税

企业不会受太大冲击

另一方面，政府预期调高消费税的课题也受到商家关注。黄山忠认为，这是政府的长期计划，他预料当局会按部就班将消费税从7％调高至9％，企业并不会受到太大冲击，个人消费者就算受到影响相信也会获得政府扶持。

全德健则发现，我国消费税上调之前往往会掀起购物潮，企业可能需要囤货以应付需求增加。不过在消费税调高之后，需求可能会直线下跌，因此无论是制造商还是面对消费者的商家都要妥善部署供应链。