SRX：需求大于供应 私宅租金去年全年上涨11.4％

本地租房需求大于供应，推动私宅租金继续攀升，去年12月份环比上升了1.1％，全年上涨11.4％。

不过，受季节性因素影响，12月份私宅出租数量环比下跌1％。每年最后两个月一般上是租赁市场的淡季。

分析师认为，政府去年12月中推出新一轮房地产降温措施，可能促使人们在购买下一套房产之前，先卖掉手上房产并选择租房，以免付额外买方印花税（ABSD），推动私宅租赁需求。此外，边境管制预料继续放宽，以及建筑工程延误等因素都可能进一步带动租赁市场。

房地产网站99.co和SRX昨天发布非有地私宅去年12月份的预估数据，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）租金环比上扬1.7％，涨幅最多。代表高档私宅的核心中央区（CCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）的租金分别涨0.6％和0.9％。

相较于前年同期，高档私宅和大众化私宅的租金分别上涨11.6％和12.3％，中档私宅则涨10.1％。

全年而言，去年私宅租金的涨幅扭转2020年租金持平的情况，也显著高于2019年的4％，以及2018年的0.4％升幅。不过，相较于2013年1月的最高点，12月份的私宅租金低了6.7％。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，新一轮的楼市措施不会为租赁市场降温，反而是提高租房需求。

政府将开通更多VTL 料带动租赁需求

麦俊荣说：“调高购买第二套和以上私宅的ABSD，将促使拥房者先卖掉手上的房产才去买下一套。如果私宅还在兴建中，买家就必需在等待期间去租房。”

另外，政府将在今年开设更多疫苗接种者旅游通道（VTL），前来我国定居的外国人增加，预计带动租赁需求。

去年12月共有4512个私宅单位出租，比前一个月的4559个单位少了1％，也比2020年同期减少4.4％。全年总出租量比2020年高出6.8％，共5万8613个单位出租。

最受租户欢迎的仍是大众化私宅，出租单位占总数的39.7％，接着是中档私宅和高档私宅，分别占30.7％和29.6％。

合登房产集团首席执行官叶润明预测，私宅租金今年估计上升5％到8％。这是因为开设更多VTL和经济强劲增长，将让企业引进更多外国专业人士，为租赁市场提供支撑。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清认为，受建筑工程延误影响，以及许多业主在去年卖掉私宅，租赁供应变得有限，但需求却在增加。她预测，租金今年将进一步上涨8％至11％。