铝企业 AEI Corporation

这只股票于2004年2月11日升试2.93元后，就以三大波下跌，期间A大波又可以细分为三波。同年12月16日股价下跌至0.795元完成（a）波；过后回扯至2007年7月9日的2.17元结束了（b）波。2009年4月7日股价下探0.40元完成了（c）波，同时也为A大波画下句号。2010年4月23日股价上升至1.63元结束了B大波，旋进入具五波的C大波跌势。2012年元月25日股价下试0.58元完成了第（1）波，过后回扯至2013年3月27日的1.11元结束了第（2）波。2016年9月30日股价下探0.26元，此为第（3）波；接着回扯至2018年元月2日的0.71元完成了第（4）波。同年12月21日股价下试0.25元结束了第（5）波，同时为C大波画下句号，遂止跌回升。2021年4月30日股价上升至1.46元，并于当天以“转向”信号进入三波下调。同年6月22日股价下跌至0.795元完成了a波，过后回扯至9月8日的1.44元，此为b波。估计目前正处c波跌势，股价当填补介于0.69元与0.67元间的缺口后，重返升势且填补介于0.81元与0.90元的缺口。

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