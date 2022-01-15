降温措施后 新加坡楼市走向

过去五年，更多人开始接受居住于市中心的生活方式，新加坡的市中心私宅单位增加了四成，吸引了投资者关注。

随着全球经济逐步从冠病疫情的冲击中复苏，各国边境的重开也循序渐进，外资预计会更踊跃流入新加坡。但政府近期推出新一轮降温措施，中央商业区的房地产是否还受看好？

《联合早报》邀请四位专家，探讨中央商业区房地产的保值增值潜能。

主持人：胡渊文，《联合早报》财经新闻副主任

嘉宾：

1.谭志勇，中冶新加坡首席执行官

2.徐钦实，富美联合家族办公室首席执行官

3.李乃佳，新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长

4.李敏雯，国际房地产咨询公司莱坊亚太区研究部主管

由中冶置业（新加坡）有限公司（MCC Land (Singapore) Pte Ltd）和皓源地产（HY Realty）联合发展的柏南华庭（One Bernam），共有351套奢华私宅单位，是中央商业区的最新高档私宅项目，将为商务精英、时尚达人和精明投资者等都市新贵，谱写CBD城市生活的新篇章。

柏南华庭位于丹戎巴葛柏南街，坐拥优越地理位置。生活在此，你可享受中央商业区的便捷繁华，数分钟车程就达到莱佛士坊和滨海湾金融中心。

【本文由中冶置业新加坡呈献】