特许会计师协会调查：政府援助措施中雇佣补贴计划帮助最大

新加坡特许会计师协会的调查报告说，尽管对我国今年的商业前景感到谨慎乐观，本地雇主在人事方面出现诸多挑战，包括人才荒、人手短缺以及人力成本上扬。他们表示本地人才池有限且竞争激烈，难以保住人才及找寻新员工，而外籍劳工措施限制造成人手短缺。

一项调查显示，本地雇主认为政府提供的众多援助措施当中，最有帮助的是雇佣补贴计划（Job Support Scheme，简称JSS），其次为延后法定程序（包括延后举行公司的年度股东大会和延后提交年度申报表），以及延长加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）。

相较之下，逾四成雇主认为中小企业中心的商业顾问和市场进入协助计划（Market Readiness Assistance）等国际化方案帮助不大，反映前者提供的讯息太笼统，企业为了应对冠病疫情迫在眉睫的挑战，也没有余力进军海外。

新加坡特许会计师协会（ISCA）昨日针对2022财政预算案举办主题为“复苏及重新关注增长”的圆桌会议，并在会上发布调查报告。

报告说，尽管对我国今年的商业前景感到谨慎乐观，本地雇主在人事方面出现诸多挑战，包括人才荒、人手短缺以及人力成本上扬。他们表示本地人才池有限且竞争激烈，难以保住人才及找寻新员工，而外籍劳工措施限制造成人手短缺。

这项调查在去年9月展开，共有483名审计师、会计师及金融专业人士受访，当中193人是雇主。

共有15名专家学者、商团与商会领袖及咨询公司代表参与上述圆桌会议，他们讨论的课题包括如何增强员工能力及拓展本地人才池，以及推动国际化、创新及扩增生产力。

虽然政府已推出有许多援助措施鼓励员工培训，包括提供技能创前程培训补助，但新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋表示这些培训内容值得关注，当中有些跟企业的需求和商业策略并不匹配。

人力资源专才学会总裁马杨克（Mayank Parekh）发现，越来越多员工本身乐意自我培训，包括去深造攻读硕士课程，然而这其实适得其反，他们需要的并非一纸文凭，而是掌握技能。即便有了技能和文凭，若在公司无用武之地，他们很可能就会因此跳槽。

连荣华：须放眼未来 准备应付结构性挑战

负责主持圆桌会议的政府国会财政及贸工委员会主席连荣华在发言时指出，虽然我国整体经济正从疫情逐步复苏，但要放眼长期的未来，做好准备应付结构性挑战及抓住新机遇。他强调接下来10年的社会开销将有增无减，这意味着稳定和可持续的收入来源变得对我国十分重要。

他说：“除了消费税，我们应该审视其他税收以多元化营收来源，包括财富税和所得税。”

针对政府有意调高碳税促使本地企业减排及向绿色经济转型，新加坡制造商总会秘书长白永良坦言，碳税调高多少其实不是问题的症结，而是很多企业老板到目前为止对本地的碳税机制仍不清楚。

他建议政府推广碳信用额度（carbon credit），鼓励中小企业落实联合国17项可持续发展目标（SDG）以获得碳信用额度，这能让商家对政策改观。