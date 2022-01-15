本栏于2020年10月31日曾论及这只股票当时正处三波回扯的（c）波升势，填补介于0.48元与0.50元及介于0.555元与0.565元的缺口，也就顺理成章。当时股价为0.39元左右。果然，同年12月15日股价升试0.42元，2021年元月21日股价跳空上升至0.47元，造成介于0.44元与0.435元间出现缺口，元月26日股价回扯至0.425元，遂将此缺口填补，接着继续其升势。2月3日股价上升至0.515元，随即将上述第一个缺口填补，2月5日股价更升试0.62元，又将上述第二个缺口填补。3月1日股价上升至0.66元完成了图中的a波。5月3日股价跳空下试0.525元，同时在介于0.54元与0.55元间留下缺口。5月14日股价下探0.50元，且于每月一杆图以“主要转向”信号结束了b波。8月4日股价升试0.775元，又于每月一杆图以“转向”信号完成了c波，同时为（c）波画下句号，旋出现调整。10月6日股价下试0.56元并于每月一杆图以“主要转向”信号止跌回升。估计股价一旦穿上位于0.69元的阻力线，势必挑战位于0.79元的另一条阻力线了。

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