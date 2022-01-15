大华银行49亿收购花旗四国消费业务

这是大华银行2001年以100亿元收购华联银行以来的最大笔收购。这四个市场是印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南，约有240万顾客。大华银行在这四个市场的客户将增加近一倍，提前五年达到原定增长目标。

大华银行（UOB）时隔16年再度出手，以约49亿元买下花旗集团（Citigroup）在亚细安四个市场的消费银行业务，加快拓展区域的零售银行业务。

这是集团2001年以100亿元收购华联银行（OUB）以来的最大笔收购。

这四个市场是印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南，约有240万顾客。大华银行在这四个市场的客户将增加近一倍，提前五年达到原定增长目标。

收购的业务包括贷款、财富管理和零售存款，员工也将加入大华银行。收购价格估计为49亿元——包括收购完成时相关消费银行业务的净资产值，加上9亿1500万元的溢价；收购价相当于1.2倍的市账率。

截至去年6月底，这些业务的净资产值约40亿元，去年上半年取得5亿元收入。不包括一次过交易成本，这项收购预计会立刻提升银行的每股盈利和股本回报率，并可立即带来10亿元的年收入增长。

黄一宗：收购行动将推动大华

作为领先区域银行地位

大华银行副主席兼总裁黄一宗周五在线上记者会上说：“我们在寻求合适的增长机会时保持纪律性，精挑细选并且有耐心。这是一项具有变革意义的交易，将推动我们作为领先区域银行的地位。”

他表示，大华银行熟悉区域市场，对增长潜能有信心。

花旗集团在本区域有50多年的经营史，黄一宗说，向单一卖家收购业务，降低了交易复杂程度，而且这些资产的质量良好。

收购完成后，大华银行在马来西亚、泰国和印尼将分别成为当地第五大、第六大和第十大零售银行，并是第二大、第三大和第五大发卡银行。

黄一宗表示，银行将把握当地财富增长的顾客群，通过该行的数码银行平台TMRW争取顾客，以及多渠道来满足客户需求。

花旗集团在这四个市场的消费银行业务共有24间分行，聘用约5000名员工，包括管理层和多个有经验的团队。

黄一宗欢迎所有花旗员工加入，他说，花旗有非常出色的人才，大华有不少员工来自花旗。

花旗亚太区首席执行官巴贝杰（Peter Babej）表示，大华银行能为这四个市场的消费银行业务员工提供优良的机会。

花旗去年4月宣布退出13个市场的零售银行业务，把焦点放在财富管理业务，通过新加坡、香港、伦敦和阿联酋发展全球消费者银行业务。花旗在这13个市场的零售银行业务规模不大，难以竞争。

这些交易有待各地监管机构和新加坡有关当局批准，预计于今年中至2024年初逐步完成。

大华银行股价昨天起2.57%至29.93元。