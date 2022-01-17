海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（10日）曾论及指数于7日骤然上升至3209.40点随即将介于3208.13点与3221.52点间缺口的一小部分填补，由于升势特急，造成介于3190.61点与3184.30点间出现缺口；至于指数短期内能否升逾3273.54点则难以逆料；不过一旦完成（c）波，指数当出现调整。当时指数为3205.26点左右。见报当天指数跳空直试3241.41点，随即将上述第一个缺口填补，由于升势甚急，造成介于3209.30点与3205.26点间出现缺口。11日指数乘胜追击上升至3249.07点，12日指数更升至3263.65点。13日指数仅在3262.37点及3247.39点这狭小波幅中摆动，而成了“幅内日”，并为另一轮的骤升蓄力待发。14日指数终于骤升至3282.41点，遂升逾上述的3273.54点，同时在介于3262.36点与3257.30点间留下缺口。由于指数已经上升超过去年11月9日所创下的3273.54点，因此，若自2020年3月23日的2208.42点以三波回扯计，那么从2020年10月30日的2420.84点上升以来的C波如今仍未完成。究竟会不会填补介于3283.89点与3285.72点间的缺口，那将是投资者最关切的了。

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