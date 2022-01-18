本栏于去年8月17日曾论及这只股票由于其每周一杆图中的“动力”信号随时都可能穿下“中性线”而进入负号界域。这或许是三大波下调中，C大波的开始。当时股价为21.59元左右。果然，股价过后缓缓下滑，8月30日股价一度回弹至21.65元，同时在介于21.48元与21.36元间留下缺口，31日股价骤然下探21.20元，不但将此缺口的大部分填补，同时又在介于21.45元与21.50元间留下缺口。9月21日股价更下试21.10元，过后回扯至9月29日的21.69元，随即将上述第二个缺口填补。10月6日股价下跌至21.01元，完成了图中源自2021年4月21日从24.08元下跌以来五波中的第（3）波；10月25日股价回升至22.15元结束了第（4）波，遂迅速滑落。12月21日股价下探20.06元顺利完成了图中的第（5）波。估计股价将出现回扯，若以股价自去年4月21日的24.08元下跌以来的过程分析，上述的第（5）波，或也是第三大波中的第（一）波，因此，短期回扯，填补介于21.22元与21.26元及介于21.78元与21.91元的缺口也就水到渠成。

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