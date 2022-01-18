表现优于海指及其他资产类别 SREIT去年平均股息收益率6.1％

新加坡交易所的最新报告显示，SREIT的整体股息收益率高于海指12个月平均收益率3.2％，也超越新加坡定期存款的2.3％和10年政府债券的1.7％。

新加坡房地产投资信托（SREIT）去年增长迅速，平均股息收益率为6.1％，表现优于海峡时报指数和其他资产类别。

新加坡交易所（SGX）的最新报告显示，去年办公楼、零售商场和工业REIT的平均股息收益率最高，分别为7.4％、7.2％和6.2％。

最低的是酒店REIT，股息收益率为3.5％。

SREIT的整体股息收益率高于海指12个月平均收益率3.2％，也超越新加坡定期存款的2.3％和10年政府债券的1.7％。

报告还说，44个REIT截至去年底的总市值为1150亿元，占新加坡所有上市股市值的13％。

SREIT去年也积极壮大规模，其中24个收购的房地产项目总值153亿元，收购总额超过127亿元。

去年51房地产收购遍布欧美亚太各地

去年共有51个房地产收购活动，单在12月就有五项交易。被收购的房地产项目遍布欧美和亚太各地，包括英国、澳大利亚和日本。

最新的一笔交易是雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）以2亿1300万美元（约2亿9120万新元），收购美国四座学生宿舍。

在并购方面，SREIT自2018年以来进行了五项并购计划。

合并后的房地产投资信托是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）、雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）、华联商业信托（OUE Commercial REIT），以及ESR房地产投资信托（ESR-REIT）。

去年年末，丰树商业信托（Mapletree Commercial Reit）宣布与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）合并，成为丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial REIT，简称MPACT）。交易预计在2022年6月完成。