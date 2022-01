新加坡金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)受央行与监管机构绿色金融网络(Network for Greening the Financial System,简称NGFS)委任为新一任主席,任期两年。

他将接替自2017年担任NGFS主席的欧洲央行执行董事会成员埃尔德森(Frank Elderson)。德国联邦银行(Deutsche Bundesbank)的执行董事会成员莫德尔(Sabine Mauderer)将出任副主席。