主席蔡其乐：抢先本地首家上市 VTAC要为SPAC市场设下高门槛

抢先成为我国第一家上市的特殊目的收购公司（SPAC），祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）要成为市场指标，为其他SPAC设下高门槛。

淡马锡旗下公司祥峰投资控股（Vertex Venture Holdings）推出的VTAC，预计明天下午2时正式挂牌交易。

VTAC公司主席蔡其乐接受《联合早报》访问时说：“我们抢先上市的原因是要为新加坡市场设立指标。”

他指出，VTAC和其他申请在我国上市的SPAC主要有两点不同。“第一个差异是我们投的钱特别多，虽然交易所的条款只要至少2.5％的投资，但我们投了3000万元或占15％。”

“第二个很重要的是奖励股份（promote share）。很多SPAC，尤其是美国的SPAC，保荐机构在公司上市时拿到奖励股份，却在完成并购（de-spac）就把股份卖了。我们认为这样是错的。”

蔡其乐认为，即使完成并购，依然要和上市公司合作，继续辅导它们发展得更好。

根据VTAC规定，初步完成合并后，将分四个阶段向保荐机构子公司Vertex Co-Investment Fund配发最多1059万股奖励股份。其中49％将在初步合并完成后12个月内配发，其余51％则分三次在初步合并完成后的10年内配发，每一次的股东回报率必须超过20％、40％和60％。

VTAC首席执行官姜泓汇受访时指出，美国主流的SPAC通常不会设计这么严格的条件。“它们一般在合并结束以后，保荐机构的奖励股份已经可以兑现了。所以很多时候合并结束，公司股价都开始下跌。我们除了锁定12个月，还有一半的奖励股份是必须确保价格有提升才配发。”

蔡其乐认为，设定高门槛对市场的长远发展有利。“在美国市场搞砸了没问题，因为美国市场很大，有一两个比较差的SPAC，对他们影响不大。但我们这个市场这么多年来都没有什么科技公司来上市，最先上市的几家SPAC必须认真规划和执行。”

VTAC首次公开售股以每单位发售价5元筹集2亿元，公众认购已于昨天中午截止。VTAC发售1180万个单位，其中60万个单位发售给新加坡公众。每个单位包括1股普通股和0.3股凭单，持股至完成并购的股东将额外获得0.2个凭单的权利，凭单的行使价为5.75元。

VTAC并购目标将专注六大投资主题：网络保安和企业方案、人工智能、消费者互联网和科技、金融科技、自驾和新能源车，以及生物化学科技和数码医疗。