GP工业 GP Industries

本栏于2020年12月25日曾论及这只股票当时正处c波升势，填补介于0.59元与0.60元及介于0.605元与0.61元的缺口后，当重返跌势。当时股价为0.53元左右。股价过后渐渐上升，2021年元月25日股价骤然上升至0.55元完成了c波中三波回扯的（a）波，接着进入横摆走势。从上述元月25日至同年3月8日股价仅在0.55元及0.52元这狭小波幅中横摆。3月18日股价终于在0.52元的价位上结束了（b）波，遂进入（c）波升势。4月26日股价跳空上升至0.615元，随即将上述第一及第二个缺口填补；由于升势特急，造成介于0.59元与0.56元间出现缺口。5月27日股价上升至0.64元完成了（c）波，同时也为c波画下句号，并结束了第（2）波；接着跳空下试0.585元，随即在介于0.605元与0.64元间留下缺口。8月20日股价一度下探0.52元过后回扯至今年元月14日的0.615元，遂将上述第四个缺口的一部分填补，由于骤然上升造成0.595元与0.58元间出现缺口，估计此缺口随时会被填补，过后股价当重返升势，且可能挑战位于0.64元的阻力点了。

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