威雅利电子 Willias-Array Electronics Holdgs

这只股票自2001年7月2日上升至1.72元后，就以三大波缓缓回落，其间A大波又可以分为三波。同年9月24日股价下试0.52元并于当天以“主要转向”信号完成了（A）波，旋回扯至2003年10月21日的1.40元，又于当天以“转向”信号结束了（B）波，遂进入具三波的（C）波跌势。2009年3月9日股价下探0.26元，旋于其每月一杆图以“转向”信号完成了（C）波，同时为A大波画下句号，接着进入具五波的B大波回扯。2010年9月15日股价上升至0.90元结束了第（1）波，随后下调至2011年10月10日的0.45元，此为第（2）波。2015年5月28日股价上升至0.98元完成了第（3）波，过后下调至2015年8月25日的0.46元结束了第（4）波，而第（5）波终于在2018年6月8日的1.09元完成，同时也为B大波画下句号。2020年6月5日股价下探0.186元，旋完成了C大波，随即止跌回升。截至去年5月31日股价已经上升至0.765元，旋进入回扯。估计股价将以三波下调，且当填补介于0.465元与0.41元的缺口后，重返升势。

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