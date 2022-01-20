生产自动化营业额涨两倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2022年1月20日 5:00 AM 安华科技公司首席策略官莫汉勇说，公司使用机器手代替人力，可自动化搬动零件接受检查，进行品质管制。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 本专版每逢星期四刊登。欢迎商团提供资讯，请传真到63198125或电邮到zbcj@sph.com.sg自动化、人工智能和机器人等先进技术给工业带来颠覆性的改变，尽管初期可能增加成本，以及需要一些时间适应，但长期而言势必获得益处。《智能工业·开创新时代》系列访问的三家本地中小企业勇于创新，在各自的领域大胆采用前卫科技，把工业推向另一个高峰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 安华科技 精密工程 半导体 SME系列 冠病大流行 人工智能 机器人 自动化 晶片 工业转型 工业4.0 中小企业 经验谈 网上学习平台 为订户提供1万视频课程