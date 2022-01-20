生产自动化营业额涨两倍

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自动化、人工智能和机器人等先进技术给工业带来颠覆性的改变，尽管初期可能增加成本，以及需要一些时间适应，但长期而言势必获得益处。

《智能工业·开创新时代》系列访问的三家本地中小企业勇于创新，在各自的领域大胆采用前卫科技，把工业推向另一个高峰。