生产自动化营业额涨两倍

订户

来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2022年1月20日 5:00 AM

安华科技公司首席策略官莫汉勇说，公司使用机器手代替人力，可自动化搬动零件接受检查，进行品质管制。（海峡时报）
安华科技公司首席策略官莫汉勇说，公司使用机器手代替人力，可自动化搬动零件接受检查，进行品质管制。（海峡时报）

字体大小:

本专版每逢星期四刊登。欢迎商团提供资讯，请传真到63198125或电邮到zbcj@sph.com.sg

自动化、人工智能和机器人等先进技术给工业带来颠覆性的改变，尽管初期可能增加成本，以及需要一些时间适应，但长期而言势必获得益处。

《智能工业·开创新时代》系列访问的三家本地中小企业勇于创新，在各自的领域大胆采用前卫科技，把工业推向另一个高峰。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容