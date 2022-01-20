网上学习平台 为订户提供1万视频课程

冠病疫情后的世界瞬息万变，企业和员工须抱着积极态度不断学习，更得不时颠覆现有运营和工作模式，以顺应时代变革。

本地教育科技公司凯登集团（Kydon）创办人兼总裁杨志忠（49岁）就颠覆自己的企业，创立了网上学习平台智韧（ZilLearn），过程中甚至断了自己得“财路”。

智韧新推出的“ZilLearn+”为多元化网上学习平台，以订阅方式为用户提供各类技能课程，有如网上教育的“网飞”（Netflix）。

杨志忠透露，ZilLearn+每年订阅费为198元，用户可享有平台提供约1万个视频课程，总时长1000小时。

这些课程都是由世界一流的讲师策划，内容多样化，包括从马斯克（Elon Musk，特斯拉总裁）、平克（Daniel Pink，《纽约时报》畅销书作家）和辛克（Simon Sinek，励志演说家）等行业领袖那里学习到领导、演讲和创新解决能力，或是从德尔加迪罗（Joseph Delgadillo）埃比纳（Philip Ebiner，视频教育权威讲师）学习到数码营销和编程等技能。

杨志忠接受《联合早报》访问时说：“在这多变的环境中，人们若要灵活调动，就必须能够通过学习课程来提升自己。但我们发现，优质学习课程学费不便宜。因此，我想利用科技提供各类优质又相对便宜的网上课程，借此帮助更多人改善或提升生活。”

免费提供软件工具

将培训课程视频化数码化

为开拓更多网上课程，杨志忠与本地教育机构和全球各地的教育工作者合作，让他们免费使用智韧专有软件工具，迅速将培训教育课程视频化和数码化。这将确保ZilLearn+资源不断更新，每周都会有新内容加入。

值得一提的是，杨志忠的公司凯登，原本业务是提供数码学习方案，包括协助企业和教育机构把传统的培训素材和课程，转换成更生动有趣的网上学习课程。

杨志忠透露，培训教育课程数码化或视频化的过程繁琐冗长。一般上，一小时的课程得花上100小时，包括把导致讲解转换成文字、剪辑视频和配字幕、制作互动内容等，每个小时制作费介于5000元至2万元。

“但现在通过我们提供的免费软件，你只需一小时就能轻松地制作时长一小时的优质网上教育课程。这让培训课程设计者能快速生产新内容，也让我们课程内容更合时宜，符合现代趋势潮流。”

记者好奇地问起，如果教育工作者利用他提供的免费软件，就能把课程内容数码化，那他的“赚钱门路”岂不是没了。

他却笑着说：“没错，我们颠覆了现代教育课程的运营模式，间中也把自己公司业务给颠覆或淘汰了。但这不正是学习的本质吗？现在世界变了很多，我们须要调适自己，包括改变业务经营概念以至整个教育学习架构。”

他以YouTube为例，指出它提供工具让人们上载各种有趣视频，从中找到新的业务渠道。同样地，他要发展ZilLearn+，构建一个动态的跨国界学习生态系统，发展新的业务模式。

自2019年创立至今，杨志忠通过母公司凯登，投入1000万元资金进入智韧。去年11月，他和中国平安集团的平安国际智慧城市科技公司达成科技合作协议，共同扩大东南亚的劳动力发展培训工作。

通过大数据分析

辨识目标职位所需技能

此外，智韧也与新加坡企业发展局（Enterprise Singapore），以及精深技能发展局（SkillFuture Singapore）合作，包括通过大数据分析，辨识用户要获得目标职位所须掌握的技能，并让他们以最快或最能负担的方式来取得所需的技能。用户也能用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）来支付ZilLearn+订阅费。

展望未来，杨志忠希望ZilLearn+下来半年订阅人数可达10万人，并在今年底将平台内容增至10万个小时。

他说：“扩大平台内容将能吸引更多人订阅，并促使更多教育工作者为平台制作内容，形成一个良性循环，最终加速网上培训学习的发展，让更多人有机会提升自己。”