祥峰科技收购企业首日交易让市场失望

VTAC首次公开售股以每单位发售价5元筹集2亿元。它首日交易的开盘价是5.25元，比发售价高5％，盘中最低曾去到5.02元，闭市报5.05元，仅比发售价高1％。

本地首家上市的特殊目的收购公司（SPAC）祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC），首日交易表现令市场失望。

淡马锡控股旗下公司祥峰投资控股（Vertex Venture Holdings）推出的VTAC，昨天下午2时正式在新加坡交易所主板挂牌交易。

VTAC首次公开售股（IPO）以每单位发售价5元筹集2亿元。它首日交易的开盘价是5.25元，比发售价高出5％，盘中最低曾去到5.02元，闭市报5.05元，仅比发售价高出1％。

VTAC发售1180万个单位，其中60万个单位供本地公众认购，公众认购率约为36倍，反应踊跃。每单位包括1股普通股和0.3股凭单，VTAC将在完成并购时发出0.2股凭单给仍持有股票的投资者。

作为我国首只上市的SPAC，新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩原本预期VTAC首日交易将上涨5％至10％。他受访时说：“这的确是令人失望的，我本来预期闭市价至少5.50元。”

他认为，自今年年初以来，市场预期利率上升，新加坡和美国科技股的走势疲软，影响了增长型股票的表现，这可能也影响了VTAC的首日交易。

黄感恩说，首几家SPAC的表现，将决定新加坡市场在今年内可以迎来多少家SPAC上市。

另外两家SPAC——珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）和诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition，简称NTAA），将分别于今天早上和下周四（27日）早上9时开始交易。

珀伽索斯亚洲认购率7.8倍

珀伽索斯亚洲昨天傍晚表示，公开发售给公众的60万单位，获得7.8倍认购率，国际配售的2500万单位则获得超额认购。它在1月19日中午认购截止时，共收到公众申请认购468万4700单位，总额2340万元。成功认购的公众计600人，获得国际配售单位的投资者达195家。

黄感恩说，散户投资者如果有意投资SPAC，须要注意的关键点是保荐机构的实力以及有多少潜在可并购的目标。“例如祥峰在全球主要市场具有强大的网络，VTAC有大约200个潜在并购目标。”

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙在分析报告中说：“SPAC的IPO投资者实质上是在购买零利率资本担保债券，并有免费的凭单（或可转换债券）。简单地说，他们可以拿回所有在IPO阶段认购的资金（即每单位5元），同时享有免费的凭单。”

他指出，免费凭单降低了IPO投资者的成本。“在IPO之后即使以5元买入SPAC单位，仍对投资者不利。”

周冠龙表示，他倾向于获得更多有关目标公司的细节后，再决定是否投资SPAC。

私人投资者陈永良受访时说，对于选择在上市后不久买入SPAC的投资者来说，须确认股票和凭单分开交易的时间，否则可能对自己不利。

他指出，SPAC单位分拆成股票和凭单后，将意味着投资者可能只买入其中一部分，而不是同时买入。买入前者是取得投票权和赎回初始资本的权利，后者则可享有通过杠杆操作而获利的权利。“当然，投资者可以单独从公开市场买入两者，但我不认为这是大多数人投资SPAC的原因。”

陈永良认为，通常投资SPAC是为了投资被并购的高增长公司。因此，有意买入SPAC的投资者，也应该留意各家SPAC何时能找到并购目标和完成并购。