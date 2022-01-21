台湾加权指数 Taiwan Stock Exchange Weighted Index

本栏于去年9月8日曾论及指数于同年8月20日的16248.08点，结束了一个“斜向交叉”的第（四）点。估计指数当继续上升，以填补介于17854.35点与17895.25点及介于17926.38点与18034.19的缺口，且将在18687.37点左右完成第（五）点后，才进入中期调整。当时指数为17495.30点左右。可是指数并没有继续上升而是以三波缓缓回落。9月22日指数骤然下探16838.58点完成了图中的a波，由于跌势甚急，造成介于17196.79点与17276.79点间出现缺口；9月27日指数回扯至17335.99点结束了b波，同时也将此缺口填补。9月29日指数跳空下试16801.78点，10月5日指数更下跌至16162.17点，且于当天以“转向”信号完成了图中的c波，同时也为（C）波画下句号，因此也替代了上述的16248.08点而成为第（四）点。11月19日指数上升至17986.18点填补了上述第一个缺口。12月24日指数更升试18039.85点，旋将上述第二个缺口填补。截至今年元月5日指数已经上升至18619.61点，几乎完成上述位于18687.37点的基本目标；因此，估计指数随时会为第（五）点画下句号，并出现调整。

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