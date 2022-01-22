富旺朝 Food Empire Holdings

本栏于2020年7月31日曾论及这只股票向下填补介于0.465元与0.46元及介于0.45元与0.44元的缺口，已经是近在眉睫了。当时股价为0.53元左右，可是股价并没有向下填补上述缺口而是渐渐上升。同年8月28日股价已经上升至0.64元，由于升势甚急，造成介于0.605元与0.60元间出现缺口；9月10日股价回扯至0.58元，遂将此缺口填补。2021年2月8日股价上升至0.96元，由于升势特急，造成介于0.88元与0.875元间留下缺口。2月16日股价上升至1.00元完成了C波，旋进入三波调整。3月10日股价下跌至0.835元完成了（a）波，过后回扯至4月7日的0.99元，此为（b）波，遂进入具五波的（c）波跌势。同年5月14日股价下试0.815元结束了图中的第（1）波，接着回扯至6月7日的0.94元并于每周一杆图以“转向”信号完成第（2）波，旋进入第（3）波跌势。9月22日股价下探0.74元结束了第（3）波，过后回扯至10月12日的0.86元，此为第（4）波。估计调整将继续，且当跌穿0.74元的价位才会止跌回升。

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