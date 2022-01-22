调查：欠缺认识及担忧风险太高 投资者对加密货币多敬而远之

市场调查机构Milieu Insight发布的调查报告显示，有半数受访者认同加密货币能作为投资而不是支付工具，且看涨加密货币未来五年的价值，43％认同加密货币等同于法定货币。

一项调查显示，大多数本地投资者对价格波动剧烈的加密货币抱着敬而远之的心态，主要原因是欠缺认识及担忧风险太高。

尽管如此，有半数认同加密货币能作为投资而不是支付工具，且看涨加密货币未来五年的价值，43％认同加密货币等同于法定货币。

市场调查机构Milieu Insight昨日发布调查报告显示，近六成受访者坦承对加密货币不够了解，极少数表示未有所闻。

三成受访者透露本身持有加密货币，他们主要希望透过交易获利及视为长远投资，大多数今年打算增加投资。

这项线上问卷调查是在去年12月展开，共有1000名国人受访，当中八成有投资。

问及哪项投资资产能带来最高回报，24％受访者分别选择股票和房地产，14％青睐加密货币。

对于近来掀起投资热潮的非同质化代币（Non-Fungible Token，简称NFT），不到三成受访者表示对它有所了解，一成透露本身目前持有NFT。其他人未持有NFT的原因，主要是欠缺认识及不知如何开始。

44％受访者认为

NFT并没有任何实际价值

44％受访者认为，NFT只是一时兴起的潮流，近六成相信撇除社会炒作，NFT并没有任何实际价值。

另一方面，根据全球金融比较平台Finder.com去年12月展开线上调查，持有加密货币的本地投资者以男性和年轻人居多，逾半数的年龄介于18岁至34岁。

受访1500名国人之中仅有15.8％持有加密货币，与去年10月份调查结果相比增长0.2百分点。

该调查指出，市值最大的比特币（bitcoin）最受他们青睐，其次为市值第二大的以太币（Ethereum），以及去年11月一度升至260美元历史高位的Solana。