淡马锡推动脱碳创造可持续回报

联合国研究显示，如果全球气温上升2.9摄氏度，到2050年，65个最脆弱国家的GDP将平均下降20%，到2100年下降64%。

气候变化对地球的威胁是不争的事实。这也是为什么淡马锡致力于在投资中推动可持续发展。

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根据联合国政府间气候变化专门委员会，全球气温上升幅度越大，抵御气候大灾变的成本就越高。

到了2050年，适应气候变化所需的资金预计达到每年1万亿美元（约1.35 万亿新元）。如果升温2摄氏度，单单非洲的适应成本估计每年就要增加数百亿美元。

由此可见，气候变化给地球和人类带来严重后果。作为全球最大的投资者之一，淡马锡意识到这是不容忽视的现象，在投资决策中大力推动脱碳。

尽管应对气候变化在中期会带来成本压力，但长期而言其实可以取得更持续且更高的回报。

淡马锡首席可持续发展官何蔚思（Steve Howard）接受《联合早报》访问时指出，根据淡马锡针对未来20年的投资组合回报进行的模拟测试，如果政府、企业和社群等利益相关者齐心协力应对气候变化，即使在中期会有一些过渡成本，但长期会获得更高和更可持续的回报。不仅如此，粮食和食品系统将变得更加有保障和健全，人们能享有更干净的空气，清洁能源的价格也更合理。

相反的，如果各利益相关者没有合力应对气候变化，尽管在短期内或因为省下过渡成本而得到稍微较高的回报，但长期而言，由于资产出现贬值、增长放缓，以及气候变化所带来的危害会推高成本，回报将减少，并影响宜居性。

何蔚思说：“可持续发展是当今重塑商业和投资环境的一大趋势。现在是投资脱碳企业和解决方案的最好时机。企业要为未来做好准备，创造长期价值，那就需要把追求净零碳排放作为新常态。”

淡马锡为应对气候变化挑战定下了远大的目标，立志到2030年，将投资组合的净碳排放量总和减少到2010年排放水平的一半，并到2050年实现投资组合净零碳排放。

淡马锡首席可持续发展官何蔚思认为，可持续发展是重塑商业和投资环境的一大趋势，现在是投资脱碳企业的最好时机。（图／淡马锡提供）

淡马锡已在投资分析中引入了碳定价，每吨二氧化碳初步定价当量为42美元。这个定价将随着淡马锡持续加强脱碳策略而逐步调高。

何蔚思说：“这有助于为我们的投资决策提供指引，让投资符合更广泛的气候目标，并反映出这些碳价对未来投资的影响。配合实现减碳的目标，在2030年前，我们预计每年会调高碳价。”

碳定价是通过增加排放成本来减少排放的步骤之一。根据法国智库气候经济学研究所，截至2020年中期，通过税收或配额来落实碳定价的国家和城市，它们的经济总产出占全球60％。

何蔚思指出，可持续的生活是淡马锡全球投资主题的四大趋势之一，这个趋势把焦点放在通过产品、服务和商业模式创新来促进去碳化、提高资源效率，以及进行材料及流程创新的企业。

为了加速实现改变，以及建立可持续和具韧性的投资组合，淡马锡致力于投资气候相关的机遇。这包括投资研发地热能（geothermal energy）解决方案、植物蛋白质的企业和食品制造商。淡马锡也与全球资产管理公司贝莱德（BlackRock）合作，投资那些已被验证的下一代去碳化技术、处在早期阶段的成长型企业。

何蔚思表示，淡马锡投资的一家碳捕获公司，专门利用具有成本效益的解决方案来捕获水泥、石灰石（limestone）和大规模生产氢气（hydrogen）等工业生产所排放的碳。这些都是释放温室气体的罪魁祸首。

淡马锡于2021年在脱碳领域上投资了逾20亿元。

淡马锡也与新加坡交易所、星展集团和渣打集团联合推出全球碳交易平台和项目市集Climate Impact X（CIX），提供高质量的碳信用额（carbon credits）。

成立委员会与企业探讨气候变化应对策略

碳信用额是为了促进全球减少碳排放量所采用的市场机制。在CIX平台下，企业可通过拍卖购买碳信用，这为买卖双方奠定公平的市场价格。

另外，淡马锡成立了淡马锡投资组合公司可持续委员会，携手与企业探讨气候变化应对策略、制定减排计划并付诸行动。同时，委员会积极推动与投资组合公司的合作，朝着共同的可持续目标努力。

解决气候问题有赖于多方的合作。何蔚思观察到，有越来越多的机构站出来，承诺把可持续发展作为企业策略的一部分。例如，去年11月，国际财务报告准则基金会就宣布成立国际可持续发展准则理事会。

何蔚思对国际社会采取行动加强环境、社会和治理（ESG）的披露感到欣慰。“这将为淡马锡等投资者和其他资本市场参与者提供有助于决策的信息，了解潜在投资目标的公司在可持续方面的风险和机遇。”

新成立的理事会正在制定企业财报中可持续相关的披露准则。这些准则将为企业提供一个全球基准，让财报更加全面和一致。

何蔚思认为，脱碳领域将出现几何倍数（exponential）的增长，这个课题过去或被视为很专精，但如今已成为了主流。淡马锡将继续与投资组合公司合作转型，在迈向零碳未来的同时探索和拓展新的投资机会。

胜科工业收购中国新能源公司 提高再生能源总产能

胜科工业（Sembcorp Industries）加速提高再生能源总产能，近期在中国进行的两项收购项目，将让其产能增加超过一倍。

胜科工业是淡马锡投资的其中一家支持可持续发展的企业。这家公司去年宣布战略计划，把业务组合从棕色（传统能源）转型为绿色。

集团可持续发展部高级副总裁黄丽珊接受访问时透露，集团近期在中国进行两项重大的收购项目，这使得再生能源总产能超出6吉瓦（GW），比2020年底的产量多出一倍。

胜科工业集团可持续发展部高级副总裁黄丽珊指出，胜科正在探讨使用脱碳氢等新技术的低碳解决方案。（图／胜科工业提供）

去年11月，集团宣布以约33亿元人民币（约7亿新元），收购在中国运营风能和太阳能光伏的投资组合的98％权益。集团在12月份又宣布，以15亿元人民币在中国收购国投新能源公司的35％股权。

至于提高本地再生能源产能，胜科登格浮动太阳能厂已在去年启用，可生产60兆峰瓦电力，足以为本地所有五个水供处理厂供电，从而抵消公用局每年7％的能源需求。这也相当于为1万6000个四房式组屋单位供电一年。这是全球最大的内陆浮动太阳能光伏系统之一。

集团设下了大胆的目标，到了2025年，可持续发展解决方案业务（即风电、太阳能电力和城市方案）占集团净利的比率，将从2020年的40％提高至70％。

其他目标包括，到了2025年，将可再生能源装机总产能增加三倍，达到10吉瓦；在2025年将城镇业务的土地销售量增加两倍，达到500公顷。

另一方面，集团希望在2030年将温室气体排放量减至2020年排放量的10％，并在2050年实现净零排放。胜科还承诺不投资于新燃煤能源资产。

黄丽珊说：“集团迈向可持续发展的旅程其实在二十多年前就开始了。可持续发展近年成为主流，但胜科很早就意识到它的重要性，以及管理环境、社会和治理风险和机遇是创造和实现价值和增长的关键。”

企业对环境、社会和治理信息的披露日益受到关注。集团从2008年起就发布年度可持续报告，这比新交所在2017年规定本地上市公司每个财年必须公布可持续进展早了许多。

此外，集团在2018年调整评估管理层表现的评分表，把环境、社会和治理的元素纳入其中。

追求可持续发展的旅程不无挑战。黄丽珊说：“过渡到低碳经济将带来重大颠覆性变化和风险，尤其是对能源领域。胜科了解到这当中的挑战，并向利益相关者坦白这点。去碳化不容易，商业模式转型和改变投资组合需要时间。不过，这也将带来机遇，如今面对的挑战，将成为未来创造价值的驱动力。”

她透露， 集团正在探讨低碳解决方案的新技术， 如脱碳氢（decarbonised hydrogen）以及碳的捕获、利用和储存等领域的技术。它也与合作伙伴签署协议，研究把技术商业化的可能性。

淡马锡与民航局新航合作 试行使用低碳可持续航空生物燃料

新加坡航空公司（SIA）致力于使用低碳的可持续航空生物燃料，让航空业迈向更绿化的天空。

淡马锡将在今年同新加坡民航局和新加坡航空公司合作，在樟宜机场试行使用低碳的可持续航空生物燃料。

可持续航空燃料指的是通过废油等较清洁和可持续原料生产的飞机燃料，在使用周期内释放的碳排放量比传统燃油少80％，不过价格是传统燃料的三倍到五倍。

新航发言人受询时指出，相较于传统飞机燃料，可持续航空生物燃料的价格高，全球供应也有限。有鉴于此，如何提高这方面的采纳和使用度是公司在推动去碳化上面临的关键挑战之一。

新航向空中客车购买更省油的A350F货机，有助集团达到可持续发展目标。（图／空中客车提供）

发言人说：“我们必需采用生态系统的合作方式，引入其他关键者如政府、航空伙伴、燃油供应商或可持续航空生物燃料生产商以及研究所，共同提高供应。这将确保可持续航空生物燃料的价格更加合理。”

国际航空运输协会（IATA）预测，航空业要在2050年达到净零的目标，必须把可持续航空生物燃料的产量提升到4490亿升，占总燃料需求的65％。

根据航空交通行动小组的数据，在所有人为产生的二氧化碳排放中，全球航空业的碳排放占比约为2％。这个行业的碳排放占整个交通领域的12％。陆路交通的碳排放占比为74％。

新航的目标是在2050年达到净零碳排放。除了使用可持续航空燃油，新航也投资于新一代的飞机、采购高素质的碳补偿（carbon offset），以及在机舱内推行可持续措施等，从多方面脱碳。

新航推出新的区域经济舱膳食概念，包括使用可持续的纸质食物包装盒。（图／取自TheDesignAir网站）

例如，新航推出了新的区域经济舱膳食概念，特点是餐具由可持续的纸质包装和竹制餐具组成，减少了机舱内一次性塑料制品的用量。此外，从餐具到厨余都将被送往生态消化器，转化为垃圾衍生能源颗粒。

另外，新航上个月向空中客车（Airbus）购买更省油的A350F货机，以取代现有的波音747-400F货机机队。按照目前运营模式，747-400F货机替换成A350F货机将协助新航每年减少约40万吨的碳排放量。

【本系列由淡马锡呈献，四之三】