分析师：新私宅销量上月跌58％ 不完全受降温措施影响

本地新私宅销量上个月下跌58％至650个单位，但分析师认为，这并不完全是房地产降温措施带来的影响，因为年底假期原本就是交易淡季，也有项目在措施生效前已经卖出不少单位。

根据市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）的数据，若包括执行共管公寓（EC），有约60％的新私宅交易都是在12月首两周完成。

中档私宅最受欢迎 占据去年12月销量冠亚军

代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅最受欢迎，占总销量约45％。去年12月份销量冠亚军都是中档私宅项目。

去年12月最畅销的项目是位于肯特岗公园（Kent Ridge Park）附近的鑫悦府（Normanton Park），以中位数每平方英尺1831元售出73个单位，连续七个月在畅销榜上名列前三甲。

降温措施生效前，该项目前半个月的销量为44个单位，后半个月则卖出29个单位，销售表现坚韧。

鑫悦府发展商是源自中国的鑫丰地产（Kingsford Development）旗下的Kingsford Huray，共有1862个单位，自去年1月推出至今已卖出八成。

降温措施出台前推出的永久地契项目Mori位居第二，在12月售出71个单位，中位数尺价为1869元。该项目在措施推出前卖了68个单位，措施出台后只卖出三个单位。

Mori位于基里玛路（Guillemard Road）和惹兰茂列（Jalan Molek），共有137个单位，发展商是乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）。

上月销售季军是岱莉轩（Dairy Farm Residences），以中位数尺价1674元卖出42个单位。最高尺价达1759元，创下自项目推出以来的最高尺价纪录。

该项目由联合工程（United Engineers）发展，位于牛乳场路一带，共有460个单位，至今已售出380个单位，占项目的82.6％。

建在未来跨岛线（Cross Island Line）地铁转换站附近的悦湖苑（The Florence Residences）的销量排名第四。尽管面对新一轮降温措施，上月仍售出31个单位，多过11月的25个单位。

悦湖苑尺价从1507元起跳，最高尺价为1943元。该项目共有1410个单位，已卖出1258个。

销量排名第五的是永久地契高档私宅绿墩雅苑（Leedon Green），12月份卖出29个单位，中位数尺价为2727元。