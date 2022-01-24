海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（17日）曾论及指数从2020年10月30日的2420.84点上升以来的C波如今仍未完成。究竟会不会填补介于3283.89点与3285.72点间的缺口，那将是投资者最关切的了。当时指数为3281.97点左右，见报当天指数上升至3297.79点，随即将上述第一个缺口填补。18日指数进一步上升至3299.64点，可惜疲态尽显，竟于当天以近乎全天最低的3280.04点闭市，遂形成了“主要转向”信号。19日指数仅在3297.87点及3273.96点间这狭小波幅中摆动，由于当天的最高与最低点皆在前一天的波幅内，因此，成了“幅内日”。20日指数一度下试3269.45点，过后却以近乎全天最高的3294.82点闭市，仿佛正为指数短期走势争取出线。21日指数一度上升至3298.94点，进一步的逼近位于3332.99点的阻力线，而这条阻力线源自2021年5月14日的3023.95点。何况指数自去年4月30日的3218.27点上升至今年元月18日的3299.64点，期间其每周一杆图中的“动力”信号却从正号界域的0.72097下降至0.08099处，显示指数的“动力”已日渐式微，投资者宜酌价套利。

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